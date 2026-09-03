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إقتصاد

تجديد الثقة بسليم صفير رئيساً لجمعية المصارف لولاية رابعة

Lebanon 24
03-09-2026 | 05:50
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تجديد الثقة بسليم صفير رئيساً لجمعية المصارف لولاية رابعة
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جددت الجمعية العمومية للمصارف الثقة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالتزكية، في الانتخابات التي جرت، وأسفرت عن إعادة انتخاب الدكتور سليم صفير رئيساً لمجلس الإدارة للمرة الرابعة.
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وفي كلمة له عقب إعلان فوزه، أشار صفير إلى جسامة المرحلة الاستثنائية التي اجتازها القطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني، مؤكداً أن الثمن الباهظ الذي دفعه المودعون والاقتصاد والقطاع يحتم الانتقال الفوري من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة إيجاد الحلول الجذرية.

وشدد على أن الهدف المنشود يتمثل في صون حقوق المودعين واستعادة الثقة لبناء قطاع مصرفي متماسك وقادر على النمو، لافتاً إلى أن حماية أكبر عدد ممكن من المصارف اللبنانية تشكل ركيزة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني. كما دعا إلى ضرورة التعاون المشترك بين المصرف المركزي والحكومة لتأمين مصادر التمويل اللازمة لاستعادة دور المصارف التنموي.

ورأى صفير أن العهد الجديد برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحكومة برئاسة الدكتور نواف سلام يمثل فرصة حقيقية يجب عدم إضاعتها للانتقال نحو حلول عادلة ومتوازنة، مشدداً على أن مواجهة الأزمة تتطلب تضافر جهود الدولة والمصرف المركزي والقطاع المصرفي دون تحميل المسؤولية أو الخسائر لطرف دون آخر، لبناء قطاع مصرفي حديث، شفاف، وقادر على النهوض بالاقتصاد اللبناني من جديد.
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