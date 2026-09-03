وسط التوترات العالمية.. هولندا تنقل 86 طناً من ذهبها إلى لندن

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أعلن نقل نحو 86 طناً مترياً من من وكندا إلى ، في خطوة وصفها بأنها جزء من تعزيز الاستعداد لمواجهة الأزمات في ظل تصاعد الاضطرابات السياسية عالمياً.وأوضح البنك المركزي الهولندي أن عملية النقل تمت بين آذار وآب، وشملت الذهب الموجود في خزائن بمدينة وبالعاصمة الكندية أوتاوا.وقبل العملية، كانت نيويورك تستضيف 31.3 في المائة من احتياطيات الذهب الهولندية، في حين كانت أوتاوا تضم 19.7 في المائة. وبعد إعادة التوزيع، انخفضت حصة كل من المدينتين إلى 18.5 في المائة.ويمتلك البنك المركزي الهولندي، المعروف اختصاراً بـ«دي إن بي»، نحو 612.4 طن من الذهب، بلغت قيمتها 72.2 مليار ، أي نحو 83.6 مليار دولار، بنهاية عام 2025.وقال محافظ البنك أولاف سلييبن إن إعادة توزيع الذهب أدت إلى تحسين قابلية تداوله، مضيفاً أن البنك يتوقع ألا يضطر إلى استخدام احتياطياته من الذهب، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى تعزيز قدرته على الصمود والاستعداد لمواجهة الأزمات.