النفط نحو أكبر مكاسب أسبوعية منذ تموز.. وهذه آخر الأسعار

ارتفعت أسعار ، الجمعة، متجهة إلى تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف تموز، مع تجدد المواجهات بين وإيران وتصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة من .

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% إلى 95.67 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.3% إلى 91.56 دولاراً.

وعلى أساس أسبوعي، حقق برنت مكاسب بنحو 7.1%، مقابل ارتفاع الخام الأميركي 9.8%، في ظل دخول الحرب شهرها السابع وتهديد باستهداف منشآت الطاقة .

وتزايدت المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز بعدما وسّعت قائمة السفن التي تعتبرها غير ممتثلة لتوجيهاتها، ما يجعلها عرضة للغرامة أو المصادرة أو الاحتجاز. وفي المقابل، حدّت تصريحات بشأن إمكان التوصل إلى تسوية للحرب في من مكاسب النفط.