النفط نحو أكبر مكاسب أسبوعية منذ تموز.. وهذه آخر الأسعار

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، متجهة إلى تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف تموز، مع تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% إلى 95.67 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.3% إلى 91.56 دولاراً.
وعلى أساس أسبوعي، حقق برنت مكاسب بنحو 7.1%، مقابل ارتفاع الخام الأميركي 9.8%، في ظل دخول الحرب شهرها السابع وتهديد إسرائيل باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية.
وتزايدت المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز بعدما وسّعت إيران قائمة السفن التي تعتبرها غير ممتثلة لتوجيهاتها، ما يجعلها عرضة للغرامة أو المصادرة أو الاحتجاز. وفي المقابل، حدّت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمكان التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا من مكاسب النفط.