تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

النفط نحو أكبر مكاسب أسبوعية منذ تموز.. وهذه آخر الأسعار

Lebanon 24
04-09-2026 | 02:07
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
النفط نحو أكبر مكاسب أسبوعية منذ تموز.. وهذه آخر الأسعار
النفط نحو أكبر مكاسب أسبوعية منذ تموز.. وهذه آخر الأسعار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، متجهة إلى تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف تموز، مع تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% إلى 95.67 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.3% إلى 91.56 دولاراً.

وعلى أساس أسبوعي، حقق برنت مكاسب بنحو 7.1%، مقابل ارتفاع الخام الأميركي 9.8%، في ظل دخول الحرب شهرها السابع وتهديد إسرائيل باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية.

وتزايدت المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز بعدما وسّعت إيران قائمة السفن التي تعتبرها غير ممتثلة لتوجيهاتها، ما يجعلها عرضة للغرامة أو المصادرة أو الاحتجاز. وفي المقابل، حدّت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمكان التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا من مكاسب النفط.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية حادة
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 11:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يتجه لخسارة أسبوعية.. وهذه آخر الأسعار
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 11:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط جمود مفاوضات وقف حرب إيران.. النفط يسجل مكاسب أسبوعية
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 11:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مع ترقب تطورات حرب أميركا وإيران.. النفط يحقق مكاسب أسبوعية بـ 10%
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 11:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

الشرق الأوسط

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
04:32 | 2026-09-04
Lebanon24
04:30 | 2026-09-04
Lebanon24
04:22 | 2026-09-04
Lebanon24
03:28 | 2026-09-04
Lebanon24
02:13 | 2026-09-04
Lebanon24
01:58 | 2026-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24