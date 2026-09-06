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إقتصاد

لماذا يفضّل العراق الاستثمار في أميركا؟

Lebanon 24
06-09-2026 | 14:00
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أكد محافظ البنك المركزي العراقي، نزار ناصر حسين، أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر الملاذ الآمن للاستثمارات العراقية.
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وأضاف حسين: "نستثمر في الولايات المتحدة باعتبارها الملاذ الآمن والدولة الوحيدة التي منحت العراق الحصانة، ومخاطر الاستثمار في الدول الأخرى كبيرة".

وأوضح أن "الكتلة النقدية المُصدَّرة في العراق تبلغ 81.7 مليار دولار (107 تريليونات دينار)، وما يُتداول في الأسواق يقترب من 30.5 مليار دولار (40 تريليون دينار)، وأن تغيير العملة من صلاحيات البنك المركزي، وحذف الأصفار بحاجة إلى تشريع في البرلمان العراقي"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وتابع حسين: "لا عقوبات من جهات دولية على القطاع المصرفي العراقي بعد اليوم، ومستمرون بعملية الإصلاح بالتنسيق مع شركة أوليفر وايمان، والثقة الدولية بالبنك المركزي العراقي كبيرة جداً، والمصارف السبعة التي سُمح لها بالتعامل بغير الدولار قد تباشر العمل قريباً".

وأوضح أن "غالبية أموال المودعين في مصرف الطيف الإسلامي العراقي مضمونة، وإذا حصل عجز سيتدخل البنك المركزي العراقي، والحكومة الحالية تدار بفكر القطاع الخاص، ودور الإعلام مهم في تحسين صورة العراق دولياً"
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