لماذا يفضّل العراق الاستثمار في أميركا؟

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أكد محافظ ، نزار ناصر حسين، أن الأميركية تعتبر الملاذ الآمن للاستثمارات .وأضاف حسين: "نستثمر في الولايات المتحدة باعتبارها الملاذ الآمن والدولة الوحيدة التي منحت الحصانة، ومخاطر الاستثمار في الدول الأخرى كبيرة".وأوضح أن "الكتلة النقدية المُصدَّرة في العراق تبلغ 81.7 مليار دولار (107 تريليونات دينار)، وما يُتداول في الأسواق يقترب من 30.5 مليار دولار (40 تريليون دينار)، وأن تغيير العملة من صلاحيات البنك المركزي، وحذف الأصفار بحاجة إلى تشريع في العراقي"، وفقاً لوكالة الأنباء "د ب أ".وتابع حسين: "لا عقوبات من جهات دولية على القطاع المصرفي العراقي بعد اليوم، ومستمرون بعملية الإصلاح بالتنسيق مع شركة أوليفر وايمان، والثقة الدولية بالبنك المركزي العراقي كبيرة جداً، والمصارف السبعة التي سُمح لها بالتعامل بغير الدولار قد تباشر العمل قريباً".وأوضح أن "غالبية أموال المودعين في مصرف الطيف الإسلامي العراقي مضمونة، وإذا حصل عجز سيتدخل البنك المركزي العراقي، والحكومة الحالية تدار بفكر القطاع الخاص، ودور الإعلام مهم في تحسين صورة العراق دولياً"