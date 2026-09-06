تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الصين تضخ مليارات الدولارات لإنقاذ البنوك وشركات التأمين

Lebanon 24
06-09-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الصين تضخ مليارات الدولارات لإنقاذ البنوك وشركات التأمين
الصين تضخ مليارات الدولارات لإنقاذ البنوك وشركات التأمين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت شركات تأمين وبنوك صينية مملوكة للدولة، أن وزارة المالية الصينية ستقود عملية ضخ رؤوس أموال كبيرة في عدد من المؤسسات المالية، في إطار تحرك واسع من بكين لتعزيز قوة النظام المالي ودعم قدرته على مواجهة الضغوط الاقتصادية.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المؤسسات المعنية أن شركة "تشاينا لايف"، أكبر شركة تأمين على الحياة في الصين، ستتلقى 35 مليار يوان، بما يعادل نحو 5.2 مليار دولار، بينما ستحصل مجموعة "تشاينا تايبينغ" للتأمين على 7 مليارات يوان.

كما أعلنت شركة "تشاينا بيبولز إنشورانس" خطتها لجمع ما يصل إلى 15 مليار يوان من خلال طرح خاص لأسهم الفئة "A" لصالح وزارة المالية، على أن تستخدم حصيلة العملية في تعزيز رأس مال الشركة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعتمد فيه بكين على شركات التأمين الحكومية لدعم سوق الأسهم عبر استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب مساعدة الجهات التنظيمية في التعامل مع شركات التأمين الأصغر والأكثر عرضة للمخاطر.

دعم قطاع التأمين

 
Advertisement

ويواجه قطاع التأمين الصيني ضغوطًا متزايدة على الربحية نتيجة استمرار انخفاض أسعار الفائدة، في حين سجلت العديد من شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة تراجعًا في مؤشرات الملاءة المالية.

وفي السياق نفسه، قالت شركة "تشاينا إكسبورت آند كريدت إنشورانس" إن وزارة المالية ستضخ 10 مليارات يوان لتعزيز رأس مالها الأساسي، بينما تعتزم شركة "تشاينا ري" جمع 3 مليارات يوان.

وأكدت "تشاينا لايف" أن ضخ رأس المال يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة القطاع المالي على خدمة الاقتصاد الحقيقي ودعم التنمية، مشيرة إلى أن العملية ستساهم في رفع قدرة المجموعة على مواجهة المخاطر.

من جهتها، قالت "تشاينا تايبينغ" إن الأموال الجديدة ستدعم مستويات الملاءة المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى.

290 مليار يوان للبنوك الحكومية

 

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت ثلاثة بنوك حكومية صينية، اليوم الأحد، خططًا للحصول على ضخ رأسمالي إجمالي يبلغ 290 مليار يوان، في إطار جهود إعادة رسملة المؤسسات المصرفية الحكومية.

وكانت الخطة قد كُشف عنها للمرة الأولى خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس الماضي، بهدف توسيع أداة تمويل سبق استخدامها لدعم عدد من أكبر البنوك الحكومية في العام السابق.

وأعلن "البنك الزراعي الصيني" و"البنك الصناعي والتجاري الصيني"، وهما من أكبر المقرضين الحكوميين في البلاد، عزمهما جمع ما يصل إلى 160 مليار يوان و100 مليار يوان على التوالي، عبر طرح خاص لأسهم الفئة "A" لصالح وزارة المالية وشركة التبغ الوطنية الصينية والشركات التابعة لها.

وأوضح البنكان أن الأموال التي سيتم جمعها ستخصص بالكامل لتعزيز رأس المال الأساسي من المستوى الأول، بما يدعم قدرتهما على التوسع في الإقراض، في وقت تراهن فيه بكين على البنوك الحكومية للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي.

ويأتي تحرك الحكومة الصينية في ظل استمرار ضعف الطلب على القروض، وهو ما يمثل أحد الضغوط التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما ساهم في تراجع ربحية القطاع المصرفي.

وفي خطوة إضافية، أعلن "بنك التصدير والاستيراد الصيني"، أحد بنوك السياسة الرئيسية في البلاد، أن وزارة المالية ستضخ 30 مليار يوان لتعزيز قاعدته الرأسمالية.

وتعكس هذه التحركات توجه بكين إلى تقوية القاعدة الرأسمالية للمؤسسات المالية الحكومية، بما يمنحها قدرة أكبر على تحمل المخاطر والحفاظ على تدفق الائتمان ودعم الاقتصاد في مواجهة الضغوط الحالية.

مواضيع ذات صلة
الخزانة الأميركية تعاقب شركات صرافة إيرانية تساعد على نقل مليارات الدولارات سنوياً
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 01:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: استهدفنا شركات صرافة إيرانية تساعد على نقل مليارات الدولارات سنويا
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 01:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تُفشل صفقة بملياري دولار بين "ميتا" و"مانوس"
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 01:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: على نظام إيران إنفاق الأموال على شعبه بدل توجيه مليارات الدولارات لوكلائه
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 01:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة المالية

يوم الأحد

البرلمان

أمين على

برلماني

القاعدة

من جهته

الصينية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-09-06
Lebanon24
09:50 | 2026-09-06
Lebanon24
08:58 | 2026-09-06
Lebanon24
08:40 | 2026-09-06
Lebanon24
07:20 | 2026-09-06
Lebanon24
07:00 | 2026-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24