تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

موجة غلاء جديدة في مصر.. أسعار الطماطم ترتفع

Lebanon 24
07-09-2026 | 16:11
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
موجة غلاء جديدة في مصر.. أسعار الطماطم ترتفع
موجة غلاء جديدة في مصر.. أسعار الطماطم ترتفع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشهد أسواق الخضار في مصر موجة ارتفاع جديدة في أسعار الطماطم، وسط تضارب في التوقعات بين استمرار صعودها خلال الأسابيع المقبلة، أو انحسارها مع بدء حصاد الموسم الشتوي، ما دفع مسؤولين إلى إطلاق دعوات لترشيد الاستهلاك.
Advertisement

ورجح نقيب الفلاحين المصريين حسين أبو صدام استمرار قفزات الأسعار لتصل إلى نحو 40 جنيهاً للكيلوغرام بحلول شهر تشرين أول المقبل، معتبراً أن الانخفاض لن يتحقق قبل شهر كانون أول المقبل مع ظهور محاصيل العروة الشتوية. وعزا هذا الارتفاع إلى تقليص المساحات المزروعة نتيجة خسائر المزارعين في المواسم السابقة، فضلاً عن موجات الحر الشديد والآفات الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

في المقابل، أكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية حاتم النجيب أن الارتفاع الحالي يمثل تحركاً سعرياً مؤقتاً ناتجاً عن الفترة الانتقالية بين العروتين الصيفية والشتوية، مشدداً على توفر المنتج في الأسواق. وحذر النجيب من الإقبال على تخزين كميات كبيرة لمنع خلق أزمة مصطنعة، داعياً إلى تشديد الرقابة على الوسطاء وتكثيف الضخ عبر المنافذ الحكومية لضبط الأسعار.
مواضيع ذات صلة
بعد إرتفاع الأسعار... تحذير من موجة غلاء جديدة
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 05:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار مستقر والأسعار ترتفع.. ما سرّ غلاء الغذاء في لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 05:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: أسعار النفط سترتفع فقط إذا اضطررنا إلى توجيه ضربة جديدة لإيران
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 05:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار المحروقات ترتفع.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 05:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب رئيس شعبة

حسين أبو صدام

أسواق الخضار

نائب رئيس

حاتم

نجيب

بيرة

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:45 | 2026-09-07
Lebanon24
16:00 | 2026-09-07
Lebanon24
15:30 | 2026-09-07
Lebanon24
14:06 | 2026-09-07
Lebanon24
12:50 | 2026-09-07
Lebanon24
11:13 | 2026-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24