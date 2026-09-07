موجة غلاء جديدة في مصر.. أسعار الطماطم ترتفع

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تشهد في مصر موجة ارتفاع جديدة في أسعار الطماطم، وسط تضارب في التوقعات بين استمرار صعودها خلال الأسابيع المقبلة، أو انحسارها مع بدء حصاد الموسم الشتوي، ما دفع مسؤولين إلى إطلاق دعوات لترشيد الاستهلاك.ورجح نقيب الفلاحين المصريين استمرار قفزات الأسعار لتصل إلى نحو 40 جنيهاً للكيلوغرام بحلول شهر تشرين أول المقبل، معتبراً أن الانخفاض لن يتحقق قبل شهر كانون أول المقبل مع ظهور محاصيل العروة الشتوية. وعزا هذا الارتفاع إلى تقليص المساحات المزروعة نتيجة خسائر المزارعين في المواسم السابقة، فضلاً عن موجات الحر الشديد والآفات الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج.في المقابل، أكد الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية النجيب أن الارتفاع الحالي يمثل تحركاً سعرياً مؤقتاً ناتجاً عن الفترة الانتقالية بين العروتين الصيفية والشتوية، مشدداً على توفر المنتج في الأسواق. وحذر النجيب من الإقبال على تخزين كميات كبيرة لمنع خلق أزمة مصطنعة، داعياً إلى تشديد الرقابة على الوسطاء وتكثيف الضخ عبر المنافذ الحكومية لضبط الأسعار.