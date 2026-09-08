تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

تسارع نمو الاقتصاد الياباني يعزز توقعات رفع الفائدة

Lebanon 24
08-09-2026 | 00:08
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تسارع نمو الاقتصاد الياباني يعزز توقعات رفع الفائدة
تسارع نمو الاقتصاد الياباني يعزز توقعات رفع الفائدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت بيانات حكومية يابانية، الثلاثاء، أن الاقتصاد الياباني حقق نمواً أقوى من التقديرات الأولية خلال الربع الثاني من العام، في حين سجلت الأجور أكبر زيادة لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود خلال تموز، ما يدعم التوقعات المتزايدة بأن بنك اليابان يتجه إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.
Advertisement

ووفقاً لبيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.1 بالمئة. ورغم أن الرقم جاء أقل من متوسط توقعات محللي وكالة بلومبرغ نيوز عند 1.8 بالمئة، فإنه يعزز رؤية بنك اليابان بأن الاقتصاد يسير بصورة عامة وفق المسار المتوقع.

وتدعم هذه النتائج مبررات تشديد السياسة النقدية ورفع تكاليف الاقتراض عندما يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي في 18 ايلول، إذ تشير عقود المبادلة في الأسواق المالية إلى ترجيح كبير لاتخاذ هذه الخطوة.
مواضيع ذات صلة
رغم دعم الصادرات.. ضعف الإنفاق يُلجم نمو الاقتصاد الياباني
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 09:38:02 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد: من المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو من 1.4% في 2025 إلى 0.9% في 2026 قبل تسارعه إلى 1.2% في 2027
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 09:38:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"أوبك" تبقي توقعات نمو المعروض من النفط في 2026 و2027
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 09:38:02 Lebanon 24 Lebanon 24
في ظل انحسار توقعات رفع الفائدة.. ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 09:38:02 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس إدارة البنك المركزي

مجلس إدارة البنك

الأسواق المالية

البنك المركزي

مجلس الوزراء

إدارة البنك

بنك اليابان

اليابان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
02:26 | 2026-09-08
Lebanon24
02:25 | 2026-09-08
Lebanon24
02:04 | 2026-09-08
Lebanon24
23:59 | 2026-09-07
Lebanon24
23:30 | 2026-09-07
Lebanon24
23:00 | 2026-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24