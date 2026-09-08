تسارع نمو الاقتصاد الياباني يعزز توقعات رفع الفائدة

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أظهرت بيانات حكومية يابانية، الثلاثاء، أن الاقتصاد الياباني حقق نمواً أقوى من التقديرات الأولية خلال الربع الثاني من العام، في حين سجلت الأجور أكبر زيادة لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود خلال ، ما يدعم التوقعات المتزايدة بأن يتجه إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.ووفقاً لبيانات مكتب الياباني، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.1 بالمئة. ورغم أن الرقم جاء أقل من متوسط توقعات محللي وكالة نيوز عند 1.8 بالمئة، فإنه يعزز رؤية بنك بأن الاقتصاد يسير بصورة عامة وفق المسار المتوقع.وتدعم هذه النتائج مبررات تشديد السياسة النقدية ورفع تكاليف الاقتراض عندما يجتمع في 18 ايلول، إذ تشير عقود المبادلة في إلى ترجيح كبير لاتخاذ هذه الخطوة.