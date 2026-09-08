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إقتصاد

تحوّلٌ كامل... "توفير ماكس" في فرع العباسية

Lebanon 24
08-09-2026 | 09:23
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في وقت تواجه فيه الأسر والشركات اللبنانية ارتفاعاً متواصلاً في كلفة المعيشة وضغوطاً متزايدة على قدرتها الشرائية، أعلنت شركة توفير إنترناشونال، التابعة لـكابيتال بارتنرز القابضة، والرائدة في قطاع متاجر الخصم في لبنان، عن التحوّل الكامل لفرع توفير في العباسية إلى توفير ماكس وتأتي هذه الخطوة بعد إقبال العملاء على فروع توفير ماكس في البقاع وجبيل، لتشكّل محطة جديدة في مسار الشركة الريادي في تطوير نموذج الهايبر ديسكونتر في لبنان.
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ويأتي هذا التوسّع استجابةً لحاجة اقتصادية متنامية تتمثّل في تمكين الأفراد والأسر والشركات الصغيرة من الحصول على السلع الأساسية بأسعار منخفضة ومستقرة، في وقت يواصل فيه التضخم وارتفاع أسعار السلع على الرفوف الضغط على ميزانياتها. ويجمع نموذج توفير ماكس بين هيكلية تشغيلية أكثر كفاءة، وسياسة أسعار منخفضة بشكل دائم، ونظام تسعير من ثلاث مستويات، بهدف تحقيق توفير مستدام وقيمة أكبر للمستهلكين على مدار العام.

وكان وراء تطوير هذا المفهوم الرئيس التنفيذي لشركة توفير إنترناشونال رامي بيطار، الذي قاد رؤية توفير ماكس وتطوّرها انطلاقاً من إيمانه بأن قطاع التجزئة قادر على أداء دور فعّال في مواجهة تحديات غلاء المعيشة التي يواجهها المستهلك اللبناني.

وقال بيطار: "لا تقتصر حماية المستهلك على سلامة المنتجات أو الشفافية في التعامل فحسب، بل تشمل أيضاً ضمان قدرة المستهلكين على الوصول إلى السلع الأساسية بأسعار معقولة. وفي ظل الضغوط التي تواجهها الأسر والشركات الصغيرة، واضطرارها إلى اتخاذ قرارات صعبة في إدارة ميزانياتها المحدودة، نؤمن بأن على قطاع التجزئة مسؤولية البحث عن طرق أفضل لتقديم قيمة حقيقية. ومن هنا جاء نموذج توفير ماكس. هدفنا لا يقتصر على تقديم منتجات بأسعار أقل، بل يتمثل في بناء نموذج تجزئة أكثر كفاءة، قادر على توفير أرخص الأسعار في السوق، 365 يوماً في السنة".

ويعتمد فرع العباسية، بحلّته الجديدة، نموذج توفير ماكس بالكامل، بما يشمل الواجهة والهوية البصرية الجديدة، وتوسيع مساحة المتجر، وتحسين طريقة توزيع وعرض المنتجات، إلى جانب زيادة كمية المنتجات المعروضة على الرفوف.

ويقوم نموذج "اشترِ أكثر، ادفع أقل" على ثلاثة مستويات من التسعير، بحيث ينخفض سعر الوحدة كلما زادت الكمية التي يشتريها المستهلك من المنتج نفسه. ويجعل هذا النموذج توفير ماكس مناسباً للأفراد والأسر والشركات الصغيرة وتجار التجزئة والمطاعم وغيرها، من خلال الجمع بين مزايا متاجر الخصم واقتصادات الشراء بالجملة ضمن تجربة تسوّق متاحة للجميع.

وأوضح بيطار: "يغيّر نموذج ماكس العلاقة بين السعر والكمية. فبإمكان العميل شراء قطعة واحدة أو عدة قطع أو كميات كبيرة، ومع زيادة الكمية يحصل على سعر أفضل. ويستند ذلك إلى نموذج تشغيلي منضبط يركّز على الكفاءة، بدءاً من استخدام المساحات والطاقة وصولاً إلى إدارة العمليات وعرض المنتجات. فالقيمة التي نقدمها ناتجة عن طريقة إدارة أعمالنا، وليس عن خفض معايير الجودة".

ويأتي تحويل فرع العباسية في إطار تسريع شركة توفير لتطوير نموذج ماكس، من خلال تحويل فرعين إضافيين خلال عام 2026 مع التخطيط لتحويل أو افتتاح المزيد من الفروع خلال عام 2027. وعلى المدى الطويل، تطمح الشركة إلى إيصال نموذج الهايبر ديسكاونتر إلى كل المناطق اللبنانية، وترسيخ تجربة تجزئة تتيح للمستهلكين والشركات الاعتماد على قيمة ثابتة وأسعار تنافسية بشكل مستمر، بدلاً من انتظار التخفيضات والعروض المؤقتة.
 
 
 
 

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