تراجع حاد في مخزون النفط الأميركي...إليكم التفاصيل

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أظهرت بيانات الأميركية انخفاض مخزونات الخام في الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بالولايات المتحدة بنحو 1.2 مليون برميل لتصل إلى 285.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني 1982.ويأتي هذا الانخفاض في إطار اتفاق أميركي يقضي بسحب 172 مليون برميل من المخزون.وواصلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء الارتفاع إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع مع تزايد مخاطر استمرار الصراع في لفترة طويلة بعد أن هددت بالرد على أي هجمات أميركية جديدة تستهدف أصولها، مما زاد من مخاوف تعطل الإمدادات.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.46 دولار بما يعادل 0.47% إلى 97.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش. وبلغ خام غرب الوسيط الأميركي 92.54 دولار للبرميل بارتفاع 1.06 دولار أو 1.16%.وسجل في وقت سابق ارتفاعا إلى 98.79 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 24 ، بينما بلغ غرب تكساس الوسيط 94.21 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من حزيران، وفقاً لوكالة " ".