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إقتصاد

تراجع حاد في مخزون النفط الأميركي...إليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-09-2026 | 16:08
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تراجع حاد في مخزون النفط الأميركي...إليكم التفاصيل
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أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بالولايات المتحدة بنحو 1.2 مليون برميل لتصل إلى 285.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني 1982.
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ويأتي هذا الانخفاض في إطار اتفاق أميركي يقضي بسحب 172 مليون برميل من المخزون.

وواصلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء الارتفاع إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع مع تزايد مخاطر استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة بعد أن هددت إيران بالرد على أي هجمات أميركية جديدة تستهدف أصولها، مما زاد من مخاوف تعطل الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.46 دولار بما يعادل 0.47% إلى 97.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92.54 دولار للبرميل بارتفاع 1.06 دولار أو 1.16%.

وسجل خام برنت في وقت سابق ارتفاعا إلى 98.79 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 24 تموز، بينما بلغ غرب تكساس الوسيط 94.21 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من حزيران، وفقاً لوكالة "رويترز".
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