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إقتصاد

تغيّر كبير في بنيته الجسدية... فنان شهير يلفت الأنظار بإطلالته الأخيرة (فيديو)

Lebanon 24
08-09-2026 | 23:00
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تغيّر كبير في بنيته الجسدية... فنان شهير يلفت الأنظار بإطلالته الأخيرة (فيديو)
تغيّر كبير في بنيته الجسدية... فنان شهير يلفت الأنظار بإطلالته الأخيرة (فيديو) photos 0
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لفت الفنان المصري تامر حسني الأنظار بعد إطلالته في مقاطع فيديو من تدريباته الرياضية المكثفة، إذ بدا عليه تغيير واضح في بنيته الجسدية ومستوى لياقته، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه.

وشارك مدرب اللياقة نور خطاب، شقيق تامر حسني، مقاطع من التدريبات التي يخضع لها النجم المصري، والتي تجمع بين تمارين القوة والتحمل والمرونة، إلى جانب تدريبات حركية تستهدف رفع اللياقة البدنية.

وظهر تامر بملابس رياضية أثناء أداء تمارين تعتمد على وزن الجسم وتستهدف مجموعات عضلية مختلفة، ضمن برنامج مكثف يشرف عليه شقيقه.

وأوضح نور خطاب أن تامر يخضع لمعسكر تدريبي استعدادًا لمشاريع فنية جديدة تتطلب مجهودًا بدنيًا ومشاهد حركة، في خطوة تعيد إلى الأذهان تحضيراته البدنية لفيلم "تاج".


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A post shared by Nourkhatab (@nourkhatabfitness)

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