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إقتصاد

مع ارتفاع أسعار النفط...أفريقيا تتجه إلى الطاقة الشمسية الصينية

Lebanon 24
08-09-2026 | 23:00
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تتجه أفريقيا إلى تكنولوجيا الطاقة الشمسية الصينية في مواجهة ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق إذاعة فرنسا الدولية.
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وأوضحت الإذاعة أن ارتفاع أسعار المحروقات والتدفق الكبير للتكنولوجيات الشمسية الصينية أسهما في إعادة رسم خريطة سوق الطاقة في القارة الأفريقية.

وأوضحت أن قدرات الطاقة الشمسية في أفريقيا قفزت بنسبة 54% خلال عام 2025، مع إضافة 4.5 غيغاواط من القدرات الجديدة، عازيةً ذلك إلى انخفاض أسعار الألواح الشمسية والبطاريات المصنعة في الصين.

ولفتت إلى أن الدول الأفريقية باتت تلجأ إلى خفض الاعتماد على النفط المستورد وضمان الحصول على الكهرباء، اعتماداً على منتجات الطاقة الشمسية المتاحة.

ففي نيجيريا، تقول الإذاعة إن شبكة الكهرباء لا توفر التيار سوى نحو سبع ساعات يومياً، فيما يعمل حوالي 22 مليون مولد كهربائي بالديزل أو البنزين، وتبلغ تكلفة تشغيل هذه المولدات نحو 12 مليار دولار سنوياً، مما جعل منتجات الطاقة الشمسية الصينية بديلاً اقتصادياً، فضلاً عن كونها خياراً أكثر ملاءمة للبيئة.

وتشير الإذاعة إلى أن الصين لا تكتفي بتصدير معدات الطاقة الشمسية، إذ تقوم بتمويل وبناء السدود ومزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، من مصر إلى جنوب أفريقيا.
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