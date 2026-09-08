مع ارتفاع أسعار النفط...أفريقيا تتجه إلى الطاقة الشمسية الصينية

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تتجه إلى تكنولوجيا الطاقة الشمسية في مواجهة ارتفاع أسعار الناجم عن التوترات بين وإيران، وفق إذاعة الدولية.وأوضحت الإذاعة أن ارتفاع أسعار المحروقات والتدفق الكبير للتكنولوجيات الشمسية الصينية أسهما في إعادة رسم خريطة سوق الطاقة في القارة .وأوضحت أن قدرات الطاقة الشمسية في أفريقيا قفزت بنسبة 54% خلال عام 2025، مع إضافة 4.5 غيغاواط من القدرات الجديدة، عازيةً ذلك إلى انخفاض أسعار الألواح الشمسية والبطاريات المصنعة في .ولفتت إلى أن الدول الأفريقية باتت تلجأ إلى خفض الاعتماد على النفط المستورد وضمان الحصول على الكهرباء، اعتماداً على منتجات الطاقة الشمسية المتاحة.ففي نيجيريا، تقول الإذاعة إن شبكة الكهرباء لا توفر سوى نحو سبع ساعات يومياً، فيما يعمل حوالي 22 مليون مولد كهربائي بالديزل أو البنزين، وتبلغ تكلفة تشغيل هذه المولدات نحو 12 مليار دولار سنوياً، مما جعل منتجات الطاقة الشمسية الصينية بديلاً اقتصادياً، فضلاً عن كونها خياراً أكثر ملاءمة للبيئة.وتشير الإذاعة إلى أن الصين لا تكتفي بتصدير معدات الطاقة الشمسية، إذ تقوم بتمويل وبناء السدود ومزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، إلى .