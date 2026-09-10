تحذير من ضغوط التكاليف العالمية.. نقابة المستوردين تحذر من غلاء المواد الغذائية

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كشفت نقابة مستوردي المواد الغذائية، برئاسة ، في بيان، عن تسجيل مجموعة من العوامل الأساسية المرتبطة بالقطاع الغذائي ارتفاعات ملحوظة في أسعارها وتكاليفها عالمياً، محذرة من الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها القطاع محلياً.وأوضحت النقابة أن هذه الارتفاعات تشمل المحاصيل الزراعية التي سجلت أسعاراً غير مسبوقة بحسب منظمة " "، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الأسمدة وتداعيات التغير المناخي ولا سيما ظاهرة "النينيو". وطمأنت النقابة في المقابل إلى أن أسعار السلع في لا تزال مستقرة، حيث أظهرت تقارير انخفاضاً بنحو 3 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.وحذرت النقابة من أن استمرار هذا المسار التصاعدي في التكاليف التشغيلية والانتاجية قد ينعكس لاحقاً ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية ما لم تطرأ تطورات إيجابية، مؤكدة استمرارها في متابعة الملف وإطلاع الرأي العام على أي مستجدات.