روسيا والهند تتفقان على شراء أكثر من 80 طائرة

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وقّعت شركات روسية وهندية اتفاقيات ومذكرات تفاهم في معرض «إينوبروم الهند» بشأن شراء أكثر من 80 طائرة روسية من طراز «إيل-114-300».
وتشمل الاتفاقيات شراء 50 طائرة لصالح «بيناكل إير» و35 طائرة لـ«سليك للطيران»، مع إنشاء مركز تدريبي، فيما يجري بحث توريد 20 طائرة إضافية لشركة «إير كيرالا».
وتتميز «إيل-114-300» بسعة تصل إلى 68 راكباً، ومدى يقارب 1,400 كيلومتر، وقدرتها على العمل من مدارج قصيرة وغير معبدة، ما يجعلها مناسبة للرحلات الإقليمية والمناطق النائية.