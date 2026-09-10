روسيا والهند تتفقان على شراء أكثر من 80 طائرة

وقّعت شركات روسية وهندية اتفاقيات ومذكرات تفاهم في معرض «إينوبروم الهند» بشأن شراء أكثر من 80 من طراز «إيل-114-300».

وتشمل الاتفاقيات شراء 50 طائرة لصالح «بيناكل إير» و35 طائرة لـ«سليك للطيران»، مع إنشاء مركز تدريبي، فيما يجري بحث توريد 20 طائرة إضافية لشركة «إير كيرالا».

وتتميز «إيل-114-300» بسعة تصل إلى 68 راكباً، ومدى يقارب 1,400 كيلومتر، وقدرتها على العمل من مدارج قصيرة وغير معبدة، ما يجعلها مناسبة للرحلات الإقليمية والمناطق النائية.