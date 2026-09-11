أسعار الذهب ترتفع.. ماذا عن المعادن الثمينة الأخرى؟

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وبحسب شبكة "CNBC"، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4324.79 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، لكنه بقي منخفضاً بأكثر من 2% خلال الأسبوع. في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1% إلى 4364.70 دولاراً.وينتظر المتعاملون صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن المسار المقبل لسياسة الاحتياطي .وكانت بيانات الخميس قد أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.4% في آب، بعد زيادة معدلة إلى 0.1% في . وبعد صدور هذه البيانات، رفع المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى زيادة الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، ما دفع الذهب إلى الهبوط بنحو 2%.وقال وائل مكارم، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في "Exness"، إن قراءة تضخم أقوى من المتوقع ستعزز مبررات رفع الفائدة مرات عدة، وقد تدفع عوائد سندات الخزانة والدولار إلى الارتفاع، بما يضع ضغوطاً إضافية على الذهب.وأضاف أن التوترات المستمرة في قد تضغط أيضاً على الذهب عبر زيادة توقعات التضخم.ورغم أن الذهب يُعرف عادة بأنه أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط عليه لأنه لا يدر عائداً، ما يجعل الأصول المدرة للفوائد أكثر جاذبية للمستثمرين.وتأتي التحركات في الأسواق بالتزامن مع تصعيد في ، بعدما سيطر الحوثيون المتحالفون مع مدينة المخا الساحلية في اليمن وتقدموا على طول الساحل باتجاه جزر استراتيجية، وفق مصادر عسكرية.كما ارتفعت أسعار ، ويتجه الخامان الرئيسيان إلى إنهاء الأسبوع فوق مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف أيار.وفي الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.3% إلى 63.39 دولاراً للأونصة، وخسرت أكثر من 4% خلال الأسبوع. كما انخفض البلاتين 0.2% إلى 1773.93 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1278.51 دولاراً، مع اتجاه المعدنين أيضاً إلى تسجيل خسائر أسبوعية.وتبقى حركة الذهب رهينة عاملين متعاكسين: توترات جيوسياسية تدعم الطلب على الملاذات الآمنة، وتوقعات رفع الفائدة التي تعزز الدولار والعوائد وتضغط على المعدن الأصفر.