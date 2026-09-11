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إقتصاد

أسعار الذهب ترتفع.. ماذا عن المعادن الثمينة الأخرى؟

Lebanon 24
11-09-2026 | 02:43
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ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الجمعة، لكنها تتجه إلى تسجيل خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، مع تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية وترقب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
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وبحسب شبكة "CNBC"، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4324.79 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، لكنه بقي منخفضاً بأكثر من 2% خلال الأسبوع. في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1% إلى 4364.70 دولاراً.

وينتظر المتعاملون صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن المسار المقبل لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت بيانات الخميس قد أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.4% في آب، بعد زيادة معدلة إلى 0.1% في تموز. وبعد صدور هذه البيانات، رفع المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى زيادة الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، ما دفع الذهب إلى الهبوط بنحو 2%.

وقال وائل مكارم، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في "Exness"، إن قراءة تضخم أقوى من المتوقع ستعزز مبررات رفع الفائدة مرات عدة، وقد تدفع عوائد سندات الخزانة والدولار إلى الارتفاع، بما يضع ضغوطاً إضافية على الذهب.

وأضاف أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط قد تضغط أيضاً على الذهب عبر زيادة توقعات التضخم.

ورغم أن الذهب يُعرف عادة بأنه أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط عليه لأنه لا يدر عائداً، ما يجعل الأصول المدرة للفوائد أكثر جاذبية للمستثمرين.

وتأتي التحركات في الأسواق بالتزامن مع تصعيد في البحر الأحمر، بعدما سيطر الحوثيون المتحالفون مع إيران على مدينة المخا الساحلية في اليمن وتقدموا على طول الساحل باتجاه جزر استراتيجية، وفق مصادر عسكرية.

كما ارتفعت أسعار النفط، ويتجه الخامان الرئيسيان إلى إنهاء الأسبوع فوق مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف أيار.

وفي المعادن الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.3% إلى 63.39 دولاراً للأونصة، وخسرت أكثر من 4% خلال الأسبوع. كما انخفض البلاتين 0.2% إلى 1773.93 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1278.51 دولاراً، مع اتجاه المعدنين أيضاً إلى تسجيل خسائر أسبوعية.

وتبقى حركة الذهب رهينة عاملين متعاكسين: توترات جيوسياسية تدعم الطلب على الملاذات الآمنة، وتوقعات رفع الفائدة التي تعزز الدولار والعوائد وتضغط على المعدن الأصفر.
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