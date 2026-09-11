نقابة الوكلاء البحريين أشادت بتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت

Advertisement

أشادت نقابة الوكلاء البحريين في برئاسة ، في بيان اليوم، بالإعلان الذي جرى أمس، خلال احتفال وضع حجر الأساس، عن خطة التوسعة المهمة الهادفة إلى تعزيز إمكانات محطة الحاويات في مرفأ وتوسيع نطاق نشاطها، والتي تتضمن إضافة مساحات تقارب 45 هكتاراً، أي ما يعادل نحو 450 ألف .وأكد البيان أن "هذه الخطة تتضمن تنفيذ أعمال نوعية في البنية التحتية، وإعادة تنظيم آليات العمل في المرفأ، فضلاً عن إدخال المزيد من المكننة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع مستوى وتعزيز كفاءة عمليات مناولة الحاويات والإنتاجية العامة، سواء على الأرصفة أو في الباحات، وصولاً إلى البوابات، وتحسين الربط مع سلاسل الإمداد والأسواق الداخلية وحركة تجارة الترانزيت".وختم البيان: "إن هذه الخطوة تشكّل رسالة اقتصادية بالغة الإيجابية، تأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها لبنان والمنطقة تحديات وتحولات كبيرة، وتؤكد أهمية تطوير مرفأ بيروت وتعزيز قدراته ودوره كمرفق اقتصادي ولوجستي حيوي".