وول ستريت تنهي الأسبوع على خسائر

أغلقت وول ستريت
على ارتفاع في جلسة يوم الجمعة، إلا أنها سجلت خسائر أسبوعية مع تراجع أسعار النفط
وصدور بيانات قوية للتضخم عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل لمكافحة التضخم.
وقفز سهم شركة ديل لصناعة خوادم الذكاء الاصطناعي
إلى مستوى قياسي، فيما ارتفعت أيضا أسهم "هيوليت باكارد إنتربرايز
" و"إتش.بي" بعد أن تجاوزت نتائج "أوراكل
" الفصلية توقعات السوق. لكن سهم "أوراكل" تراجع.
وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة
الشهر الماضي مع انتعاش أسعار البنزين بعد انخفاضها شهرين متتاليين، مما زاد الضغط على البنك المركزي
الأميركي لتشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم، وفق "رويترز
".