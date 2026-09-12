وول ستريت تنهي الأسبوع على خسائر

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أغلقت على ارتفاع في جلسة يوم الجمعة، إلا أنها سجلت خسائر أسبوعية مع تراجع أسعار وصدور بيانات قوية للتضخم عززت التوقعات بأن (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل لمكافحة التضخم.وقفز سهم شركة ديل لصناعة خوادم إلى مستوى قياسي، فيما ارتفعت أيضا أسهم " " و"إتش.بي" بعد أن تجاوزت نتائج " " الفصلية توقعات السوق. لكن سهم "أوراكل" تراجع.وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في الشهر الماضي مع انتعاش أسعار البنزين بعد انخفاضها شهرين متتاليين، مما زاد الضغط على الأميركي لتشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم، وفق " ".