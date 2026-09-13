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إقتصاد

الرياض تحتضن "موني 20/20" لبحث مستقبل المال

Lebanon 24
13-09-2026 | 14:00
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تنطلق غداً في الرياض أعمال النسخة الثانية من مؤتمر "موني 20/20 الشرق الأوسط"، بمشاركة قادة من القطاع المالي والتقنية المالية والمستثمرين وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف دول العالم، لبحث التحولات المتسارعة التي ترسم ملامح القطاع المالي في مرحلته المقبلة، وما تشهده البنية المالية والمدفوعات ورأس المال ونماذج التمويل من تطورات مدفوعة بالتقنية والابتكار، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو ويعزز كفاءة القطاع وترابطه عالمياً.
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ويستمر المؤتمر -الذي يأتي برعاية وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان- حتى 16 أيلول الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

ويقوم المؤتمر باستضافة برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من مبادرة فنتك السعودية وشركة تحالف؛ إذ يجمع كبار قادة القطاع المالي العالمي بالشركات والمؤسسات وصنّاع القرار، في إطار يسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة للخدمات المالية في المملكة والمنطقة.

ومن المتوقع أن تستقطب نسخة عام 2026 أكثر من 38 ألف مشارك، إلى جانب 350 علامة تجارية عارضة، وأكثر من 350 متحدثًا، وما يزيد على 600 مستثمر، و150 شركة ناشئة.

ويركز برنامج المؤتمر هذا العام على أبرز التطورات التي تعيد تشكيل القطاع المالي، ومن بينها التمويل الذكي، والمصرفية المفتوحة، والخدمات المالية المدمجة، والمدفوعات، والأطر التنظيمية، والوصول إلى رأس المال، والبنية التحتية المالية العابرة للحدود.

وتقام النقاشات عبر عدد من المنصات والمسارات التي تشمل منصة القمة التنفيذية، ومنصة أموال الجيل القادم، ومنصة الجسر، ومنصة رأس المال، وقاعة الاجتماعات، وجلسات مغلقة، مما يتيح لقادة القطاع تبادل الخبرات والرؤى، وبناء العلاقات، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.

كما يتضمن برنامج "أموال الجيل القادم" مشاركة غودفري سوليفان من "Visa" في جلسة عرض حية بعنوان "بناء الثقة في عصر التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي"، تستعرض كيفية تمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من إتمام المعاملات نيابةً عن العملاء، بدءاً من اختيار التاجر وصولًا إلى الدفع والمصادقة على العملية، إلى جانب مناقشة الجوانب المتعلقة باسترداد الأموال والنزاعات وتحديد المسؤوليات.

ويوفر مؤتمر "موني 20/20 الشرق الأوسط" فرصة مميزة للتحاور مع مختلف الجهات في منظومة المدفوعات حول المتطلبات اللازمة للانتقال بالتجارة المدعومة بوكلاء الذكاء الاصطناعي من مرحلة الابتكار إلى التطبيق العملي".

يتطرق جدول أعمال المؤتمر أيضاً إلى حوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي، ومستقبل ممرات المدفوعات العابرة للحدود، ودور الأطر التنظيمية في دعم الابتكار، ومقومات جذب رؤوس الأموال العالمية على المدى الطويل.
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