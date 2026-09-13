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إقتصاد

أنثروبيك تتجه لطرح ضخم في ناسداك

Lebanon 24
13-09-2026 | 16:11
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أنثروبيك تتجه لطرح ضخم في ناسداك
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 ذكر موقع "بزنس إنسايدر" اليوم الأحد نقلا عن مصدر مطلع على خطط "أنثروبيك" أن الشركة الأمريكية الناشئة في مجال التكنولوجيا اختارت بورصة "ناسداك" لإجراء طرحها العام الأولي المحتمل، بحسب "رويترز".
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وتجري شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أنثروبيك محادثات لإدخال شركة إنفيديا مستثمراً رئيسياً في اكتتابها العام الأولي المرتقب، الذي قد يصبح الأكبر في التاريخ.

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وتسعى أنثروبيك إلى جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار من خلال الاكتتاب، بما قد يرفع قيمة الشركة إلى نحو تريليوني دولار، وفقاً للمصادر.

وأضاف أحدهما أن إنفيديا تدرس استثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في الطرح.

ولا تزال الخطط قيد المناقشة وقد تتغير، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً إلى سرية المحادثات. 

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