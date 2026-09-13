أنثروبيك تتجه لطرح ضخم في ناسداك

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ذكر موقع "بزنس إنسايدر" اليوم الأحد نقلا عن مصدر مطلع على خطط "أنثروبيك" أن الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا اختارت بورصة "ناسداك" لإجراء طرحها العام الأولي المحتمل، بحسب " ".وتجري شركة الناشئة أنثروبيك محادثات لإدخال شركة إنفيديا مستثمراً رئيسياً في اكتتابها العام الأولي المرتقب، الذي قد يصبح الأكبر في التاريخ.ذات صلةأنثروبيك: مطورون روس استخدموا "كلود" لبرمجة أسراب مسيّرات هجوميةوتسعى أنثروبيك إلى جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار من خلال الاكتتاب، بما قد يرفع قيمة الشركة إلى نحو تريليوني دولار، وفقاً للمصادر.وأضاف أحدهما أن إنفيديا تدرس استثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في الطرح.ولا تزال الخطط قيد المناقشة وقد تتغير، بحسب المصادر التي طلبت عدم هويتها نظراً إلى سرية المحادثات.