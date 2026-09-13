شراكة سورية سعودية لرقمنة قطاع المشتقات النفطية

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وقّعت ، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "كاشن" لتقنية المعلومات، وتهدف إلى تحويل قطاع المشتقات النفطية في إلى منظومة رقمية متكاملة.وذكرت السورية "سانا" أن مراسم التوقيع جرت في مقر وزارة الطاقة بالعاصمة ، حيث تنص الاتفاقية على تأسيس "شركة المشروع" التي ستتولى مهام تطوير وتشغيل المنصة الرقمية المخصصة لتداول المشتقات النفطية وحوكمتها.ومن المقرر أن تربط المنظومة الرقمية الجديدة الأطراف الفاعلة في القطاع، بدءا من الجهات التنظيمية والإشرافية، مرورا بمشغلي محطات الوقود وشركات النقل والتوزيع والصهاريج، وصولا إلى مراحل التخزين والتصنيع، وانتهاء بالمستفيدين النهائيين من الأفراد وقطاع الأعمال.وفي حين لم تكشف وكالة "سانا" عن القيمة المالية للاتفاقية أو تفاصيل حصص الشراكة في الشركة الجديدة، كما لم تحدد جدولا زمنيا لبدء التشغيل، فإن شركة "كاشن" السعودية تمتلك خبرة متخصصة في تقديم الحلول التقنية لإدارة محطات الوقود، بما في ذلك أنظمة إدارة المضخات والمدفوعات ومراقبة المخزون.وتأتي هذه الخطوة في سياق الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دمشق والرياض منذ مطلع عام 2026، حيث شهدت هذه الفترة توقيع سلسلة من الحزم الاستثمارية والتفاهمات المشتركة التي شملت قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطيران، والاتصالات، والمياه، والتطوير العقاري.