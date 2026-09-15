"ESA Business School" تطلق مسرّع النمو "BoostLeClub" لدعم الشركات الناشئة

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أُقيم الحدث في Hall Stéphane Attali في مركز – SmartESA حيث ألقى لـ ESA السيد ماكسانس ديو الكلمة لابتداء اللقاء. وشكّل إطلاق النادي إحدى أبرز محطات هذا التجمّع الصباحي. وقد صُمّم البرنامج لتلبية احتياجات الشركات التكنولوجية الناشئة التي دخلت مرحلة النمو، حيث يوفّر مواكبةً استراتيجية تهدف إلى تسريع تطورها وتعزيز أثرها في السوق. وبالاستناد إلى خبرات ESA Business School وشبكة من المرشدين وروّاد الأعمال والمستثمرين والشركاء، يهدف النادي إلى توفير بيئة داعمة للنمو السريع للشركات المشاركة.كما شكّل الحدث مناسبة للتعريف بأوائل المنتسبين إلى النادي. وتعكس هذه الدفعة الافتتاحية التنوع والطموح اللذين يميّزان المشهد الريادي اللبناني اليوم. وقد سلّط هذا الضوء على روّاد الأعمال الذين يستفيدون من هذه المبادرة الجديدة التي أطلقتها SmartESA بهدف تسريع نمو الشركات اللبنانية الواعدة وتحويلها إلى شركات الناشئة اللبنانية.وتواصلت الفعالية بجلسة حوارية مع السيد محمد عريسي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيزلين (Beesline)، وتناولت المناقشات القيم الأساسية والمثابرة والتحديات المرتبطة بتأسيس الشركات وتطويرها وضمان استدامتها في .واختُتم الحدث بفطورٍ بهدف التواصل المهني، أتاح للمشاركين فرصة بناء علاقات مهنية جديدة واستكشاف التعاون المشترك والشراكات المستقبلية.ومن خلال إطلاق BoostLeClub، تؤكد ESA Business School مجدداً رسالتها في دعم روّاد الأعمال وقادة . فمن خلال توفير بيئة محفّزة تجمع بين الخبرة الأكاديمية والتوجيه الاستراتيجي وإتاحة الوصول إلى شبكة رفيعة المستوى من الخبراء والشركاء، تواصل المؤسسة سعيها إلى المساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد اللبناني وتعزيز منظومة ريادة الأعمال أكثر في لبنان، بما يجعلها أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود.