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إقتصاد

"ESA Business School" تطلق مسرّع النمو "BoostLeClub" لدعم الشركات الناشئة

Lebanon 24
15-09-2026 | 08:05
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ESA Business School تطلق مسرّع النمو BoostLeClub لدعم الشركات الناشئة
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في إطار احتفالاتها بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، تواصل ESA Business School التزامها بدعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال الإطلاق الرسمي لـ «BoostLeClub»، مسرّع النمو الجديد التابع لـ SmartESA. وقد أُعلن عن هذه المبادرة الرائدة خلال اللقاء الصباحي «The Morning After Tomorrow» الذي جمع رؤساء الشركات وروّاد الأعمال وصنّاع القرار الاقتصادي وأبرز الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال اللبنانية.
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أُقيم الحدث في Hall Stéphane Attali في مركز رفيق الحريري – SmartESA حيث ألقى المدير العام لـ ESA السيد ماكسانس ديو الكلمة لابتداء اللقاء. وشكّل إطلاق النادي إحدى أبرز محطات هذا التجمّع الصباحي. وقد صُمّم البرنامج لتلبية احتياجات الشركات التكنولوجية الناشئة التي دخلت مرحلة النمو، حيث يوفّر مواكبةً استراتيجية تهدف إلى تسريع تطورها وتعزيز أثرها في السوق. وبالاستناد إلى خبرات ESA Business School وشبكة من المرشدين وروّاد الأعمال والمستثمرين والشركاء، يهدف النادي إلى توفير بيئة داعمة للنمو السريع للشركات المشاركة.

كما شكّل الحدث مناسبة للتعريف بأوائل المنتسبين إلى النادي. وتعكس هذه الدفعة الافتتاحية التنوع والطموح اللذين يميّزان المشهد الريادي اللبناني اليوم. وقد سلّط هذا العرض الضوء على روّاد الأعمال الذين يستفيدون من هذه المبادرة الجديدة التي أطلقتها SmartESA بهدف تسريع نمو الشركات اللبنانية الواعدة وتحويلها إلى شركات الناشئة اللبنانية.


وتواصلت الفعالية بجلسة حوارية مع السيد محمد عريسي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيزلين (Beesline)، وتناولت المناقشات القيم الأساسية والمثابرة والتحديات المرتبطة بتأسيس الشركات وتطويرها وضمان استدامتها في لبنان.

واختُتم الحدث بفطورٍ بهدف التواصل المهني، أتاح للمشاركين فرصة بناء علاقات مهنية جديدة واستكشاف آفاق التعاون المشترك والشراكات المستقبلية.

ومن خلال إطلاق BoostLeClub، تؤكد ESA Business School مجدداً رسالتها في دعم روّاد الأعمال وقادة المستقبل. فمن خلال توفير بيئة محفّزة تجمع بين الخبرة الأكاديمية والتوجيه الاستراتيجي وإتاحة الوصول إلى شبكة رفيعة المستوى من الخبراء والشركاء، تواصل المؤسسة سعيها إلى المساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد اللبناني وتعزيز منظومة ريادة الأعمال أكثر في لبنان، بما يجعلها أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود.
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