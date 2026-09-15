العراق يدرس مبادلة ديونه بأصول حكومية

يدرس نقل ملكية أصول حكومية إلى ، ضمن مقترح لمقايضة جزء من الدين الداخلي البالغ 114 تريليون ، يستحوذ المصرف على نحو 70% منه.

وقال مظهر ، المستشار المالي لرئيس الوزراء، لـ"الشرق "، إن الحكومة استخدمت فوائض شركات القطاع العام والإيرادات غير النفطية لخدمة الدين، لكنها لم تتمكن من سداد أصله واكتفت بدفع الفوائد.

وأوضح صالح أن المقترح يتيح للبنك المركزي استبدال ديونه بأصول حكومية وتشغيلها عبر شركة ذات غرض خاص. ورغم أن امتلاك المصرف أصولا عقارية أو غيرها غير مسموح به عادة، أشار إلى إمكان اعتماد هذه الآلية في الظروف الاستثنائية لإطفاء الدين وتشغيل الأصول.

ويأتي الطرح وسط ضغوط تواجه الاقتصاد بسبب تراجع صادرات عبر . ويتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 6.8% خلال 2026، بينما قدّر بنك "ستاندرد تشارترد" الانكماش بنحو 15%، مع ارتفاع عجز الموازنة إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي.