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إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يمهّل الصين حتى تشرين الأول لإعادة التوازن التجاري

Lebanon 24
17-09-2026 | 23:00
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الاتحاد الأوروبي يمهّل الصين حتى تشرين الأول لإعادة التوازن التجاري
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أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي على أنهم بحاجة إلى رؤية جهد ذي مصداقية من الصين لإعادة التوازن إلى علاقتها التجارية مع التكتل بحلول الشهر المقبل، وإلا فسيستخدمون جميع "الأدوات" المتاحة لهم لمعالجة الوضع.

وأجرى مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش اتصالاً مع نظيره الصيني وانغ ون تاو وناقشا إدارة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ووصول الأوروبيين إلى السوق الصينية، وضوابط تصدير العناصر الأرضية النادرة، وفقاً لبيان صادر عن أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية.

وقال جيل: "بينما يظل الانخراط الجاد أولوية، من المهم بالقدر نفسه تحقيق أول نتائج ملموسة" خلال اجتماع في بكين في أكتوبر، سيرأسه شيفتشوفيتش. وأضاف، وفقاً للبيان، أن ذلك سيبعث بإشارة إلى "أننا ننتقل من التصريحات إلى النتائج".

ويتجاوز العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين حالياً مليار يورو (1.1 مليار دولار) يومياً، ما دفع المفوضية، التي تتولى الملفات التجارية للتكتل، إلى جانب دول أعضاء بينها ألمانيا، إلى تشديد موقفها تجاه بكين. وسيجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في منتصف تشرين الأول لمناقشة الوضع والأدوات الجديدة المحتملة التي يمكنهم استخدامها للرد على الممارسات التجارية الصينية.

وحذرت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في خطابها عن حالة الاتحاد، من أن العجز التجاري للتكتل مع الصين بلغ نقطة تحول. وقالت للمشرعين في ستراسبورغ بفرنسا: "يقول البعض إن الصدمة الصينية الثانية تلوح في الأفق. لكنها موجودة بالفعل".

وأضافت: "سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا لإعادة التوازن إلى علاقتنا". وتابعت: "الكلمات جيدة. لكن الأفعال أفضل".

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