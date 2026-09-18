النفط يتراجع للجلسة الثالثة والذهب يصعد مع ضعف الدولار

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بحلول الساعة 03:19 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتاً، أو 0.75%، إلى 104 دولارات للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتاً، أو 0.69%، إلى 101.20 دولار. وكان الخامان قد خسرا نحو 1% عند تسوية الخميس.ويتجه برنت إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع بنسبة 0.5%، بينما يُتوقع أن ينهي الخام الأميركي الأسبوع مرتفعاً 1.2%.وكانت الأسعار قد بلغت أعلى مستوى في نحو أربعة أشهر بعد تعليق شحن الخام في ميناء ينبع السعودي وإلغاء شحنات متجهة إلى ، عقب تضرر خط أنابيب "شرق-غرب". لكنها عادت إلى التراجع إثر تقارير عن سعي السعودية لاستعادة نحو نصف طاقة الخط خلال أيام، وعرض شحنات إضافية على مصافي آسيوية عبر عمليات نقل بين السفن قبالة ميناء صحار العُماني.ولم تتفاعل الأسواق بقوة مع تجدد الضربات بين السعودية والحوثيين، إلا أن مخاطر النقل لا تزال قائمة. وأعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو أثناء محاولتها "المرور بشكل غير قانوني" عبر مضيق هرمز.صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4352.60 دولاراً للأوقية، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة تسليم كانون الأول 0.2% إلى 4391.60 دولاراً.كما ارتفعت الفضة 0.7% إلى 65.64 دولاراً للأوقية، والبلاتين 0.9% إلى 1785.55 دولاراً، والبلاديوم 0.1% إلى 1292.47 دولاراً.ارتفع اليورو 0.1% إلى 1.14755 دولار، بعدما خسر 0.7% الأربعاء، في أكبر تراجع له منذ 17 حزيران. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، عند 100.23 نقطة.وجاء التصحيح بعد قفزة الدولار إثر رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وتلميحه إلى مزيد من التشديد النقدي. ولا يزال المؤشر مرتفعاً بنحو 1.4% مقارنة بمستواه قبل أسبوع.وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3354 دولار، بعدما أبقى بنك إنكلترا الفائدة من دون تغيير، فيما انخفض الدولار 0.2% أمام العملة إلى 156.055 يناً.