لأول مرة في 8 أشهر...الإنتاج الصناعي الأميركي يتراجع

تراجع الإنتاج الصناعي في على نحو غير متوقع في آب بعد ارتفاعه سبعة أشهر متتالية، إلا أن النشاط لا يزال مدعوماً بالتوسع في مجال .

وأعلن أن إنتاج قطاع انخفض 0.3% الشهر الماضي، وذلك عقب ارتفاعه 0.2% في ، وهي نسبة لم تخضع لأي تعديل.

أظهر تقرير صادر عن الأميركية ارتفاع مخزونات الشركات الأميركية بأكثر كثيراً من تقديرات المحللين خلال شهر يوليو الماضي.

وقالت الوزارة إن مخزونات الشركات ارتفعت خلال يوليو الماضي بنسبة 0.8%، بعد ارتفاعها بنسبة 0.1% خلال يونيو الماضي وفقاً للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون خلال يوليو الماضي بنسبة 0.3%، مقابل استقرارها خلال الشهر السابق وفقاً للبيانات الأولية، بحسب وكالة "د ب أ".

وقادت مستودعات الجملة ارتفاع المخزونات، حيث زادت مخزونات المستودعات بنسبة 1.3%، في حين زادت مخزونات متاجر التجزئة بنسبة 0.8%، وارتفعت مخزونات شركات التصنيع بنسبة 0.4%.

في الوقت نفسه أظهر تقرير الوزارة نمو مبيعات الشركات خلال يوليو بنسبة 0.3%، بعد تراجعها بنسبة 1% خلال يونيو الماضي. وفي حين تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% خلال يوليو، زادت مبيعات كل من شركات الجملة وشركات التصنيع بنسبة 0.8%.

وأشارت وزارة التجارة إلى استقرار معدل مخزون الشركات إلى المبيعات خلال يوليو عند مستوى 1.3 نقطة دون تغيير عن مستواه في يونيو الماضي.