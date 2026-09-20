تحذير نقابي.. المطالبة بحظر استيراد زيت الزيتون ودعم المزارع المحلي

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عقدت لجنة الزيتون وزيت الزيتون في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اجتماعاً طارئاً وجهت خلاله مذكرة إلى وزير الزراعة نزار هاني والمدير العام، حذرت فيها من تداعيات إغراق الأسواق بالزيت المستورد والمهرب والمزور، داعية إلى حظر استيراده نهائياً وشراء احتياجات الجيش من الإنتاج المحلي وتسديد مستحقات المزارعين العالقة منذ عام 2013.
وطالبت اللجنة بفرض خطة أمنية صارمة لمكافحة التهريب وسرقة البساتين، وإغلاق المنطقة الحرة في طرابلس، وحظر الزيوت النباتية الملونة في المطاعم، وتعديل مواصفات مؤسسة "ليبنور" لمنع شرعنة الغش.
كما شددت المذكرة على اتخاذ تدابير لمنع دخول بكتيريا "Xylella fastidiosa" القاتلة للزيتون، مطالبة الدولة بالتعويض عن اقتلاع وحرق الاحتلال الإسرائيلي لنحو 200 ألف شجرة معمرة وتلف ملايين الأغراس بين عامي 2023 و2026، ودعم التعاونيات لتطوير المعاصر والتحول نحو الزراعة العضوية.