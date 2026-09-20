"المركزي" الأردني يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

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قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في ، في اجتماعها السادس لعام 2026، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من غد الاثنين.ويأتي هذا القرار انسجاماً مع هدف الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز الدينار وتنافسية الموجودات المقوّمة به، من خلال مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الإقليمية والدولية، وفقاً لوكالة الأنباء " ".واتخذت اللجنة قرارها في ضوء مراجعتها لأبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليا وإقليميا ودوليا، وتوجهات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية، والإجراءات المتخذة للتعامل مع الضغوط التضخمية المتزايدة.