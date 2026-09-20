"المركزي" الأردني يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني
، في اجتماعها السادس لعام 2026، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من غد الاثنين.
ويأتي هذا القرار انسجاماً مع هدف البنك المركزي
الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية
الدينار الأردني
وتنافسية الموجودات المقوّمة به، من خلال مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية
الإقليمية والدولية، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية
"بترا
".
واتخذت اللجنة قرارها في ضوء مراجعتها لأبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليا وإقليميا ودوليا، وتوجهات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية، والإجراءات المتخذة للتعامل مع الضغوط التضخمية المتزايدة.