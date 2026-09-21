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إقتصاد

قفزة قوية لبيتكوين... أعلى مستوى في 8 أشهر

Lebanon 24
21-09-2026 | 12:33
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قفزة قوية لبيتكوين... أعلى مستوى في 8 أشهر
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قفزت عملة بيتكوين بأكثر من 5%، الاثنين، متجاوزة مستوى 85 ألف دولار للمرة الأولى منذ 8 أشهر، بدعم من تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة وتدفقات إيجابية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملة المشفرة.

ووصلت بيتكوين إلى 85 ألفاً و222 دولاراً في التعاملات المبكرة في نيويورك، قبل أن تتداول قرب 85 ألفاً و117 دولاراً، بارتفاع نسبته 4.7%، بعدما حققت مكاسب قاربت 6% خلال الأسبوع الماضي.
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وامتدت المكاسب إلى عملات مشفرة أخرى، إذ ارتفعت "إيثر" بأكثر من 4.3% إلى 2747 دولاراً، كما سجلت "إكس آر بي" و"سولانا" و"مونيرو" ارتفاعات.

وتلقى سوق العملات المشفرة دعماً من تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، إلى جانب تحسن معنويات المستثمرين والتطورات التنظيمية الإيجابية وإغلاق بعض مراكز البيع التي كانت تراهن على تراجع بيتكوين.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى نحو 2.8 تريليون دولار، مسجلة أعلى مستوى منذ نهاية كانون الثاني الماضي.

ورغم الصعود، لا تزال بيتكوين دون أعلى مستوياتها خلال عام 2026، والتي تجاوزت 97 ألف دولار في منتصف كانون الثاني، فيما يترقب المستثمرون التطورات الاقتصادية والسياسية التي قد تحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.
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