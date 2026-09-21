تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

أستراليا ترفع سقف إنفاقها الدفاعي... مليارات للتسلح

Lebanon 24
21-09-2026 | 14:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أستراليا ترفع سقف إنفاقها الدفاعي... مليارات للتسلح
أستراليا ترفع سقف إنفاقها الدفاعي... مليارات للتسلح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه أستراليا إلى رفع إنفاقها الدفاعي خلال السنوات المقبلة، في إطار خطة واسعة لتعزيز قدراتها العسكرية ومواجهة التحولات المتسارعة في البيئة الأمنية العالمية.
Advertisement

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق الدفاعي، عند احتسابه وفق منهجية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2033-2034.

ولا تقتصر هذه النسبة على الإنفاق المباشر لوزارة الدفاع، إذ تشمل أيضاً استثمارات حكومية مرتبطة بالاستخبارات والبنية التحتية والعمليات العسكرية وإسكان العسكريين.

وبحسب الخطط الحكومية، يمثل هذا المسار أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي الأسترالي في وقت السلم، في ظل توجه كانبيرا إلى تعزيز قدراتها البحرية والدفاع الجوي والصاروخي والضربات بعيدة المدى.

أما الإنفاق ضمن الموازنة الدفاعية المباشرة، فمن المتوقع أن يرتفع تدريجياً خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع استثمارات ضخمة في تحديث القوات المسلحة وتطوير قدراتها.
مواضيع ذات صلة
لتعزيز قدراتها العسكريّة... أستراليا ترفع سقف إنفاقها الدفاعيّ
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 03:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: على نظام إيران إنفاق الأموال على شعبه بدل توجيه مليارات الدولارات لوكلائه
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 03:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني: أوروبا ستشكر ترامب على دفعها لزيادة الإنفاق الدفاعي
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 03:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
شاومي ترفع سقف المنافسة بمعالج Xring O3
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 03:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24

حلف شمال الأطلسي

وزارة الدفاع

شمال الأطلسي

الأسترالي

أستراليا

الأطلسي

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-09-21
Lebanon24
13:56 | 2026-09-21
Lebanon24
13:11 | 2026-09-21
Lebanon24
13:08 | 2026-09-21
Lebanon24
12:33 | 2026-09-21
Lebanon24
09:55 | 2026-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24