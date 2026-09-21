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إقتصاد

السعودية تكشف عن "إكزوبوت"... أول سيارة وطنية

Lebanon 24
21-09-2026 | 16:00
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السعودية تكشف عن إكزوبوت... أول سيارة وطنية
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أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، أولى سيارات شركة "سير" الوطنية تحت اسم "إكزوبوت"، في خطوة جديدة ضمن مساعي المملكة لتطوير صناعة السيارات وتعزيز القطاعات غير النفطية.

وتأتي "إكزوبوت" بفئتي السيدان والدفع الرباعي، وتشكل باكورة أسطول من سبعة إصدارات تعتزم "سير" طرحها تباعاً خلال السنوات الخمس المقبلة، بأحجام وأنظمة دفع مختلفة.

ومن المقرر إنتاج السيارات في مجمع "سير" الصناعي، ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فيما جرى تصميمها وهندستها محلياً وفق مواصفات عالمية، مع استلهام تصميمها من البيئة والثقافة السعودية.

ومن المتوقع أن تسهم شركة "سير" بأكثر من 30 مليار ريال سعودي، أي نحو 8 مليارات دولار، في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تحسين الميزان التجاري بنحو 80 مليار ريال، وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أطلق شركة "سير" عام 2022، بهدف تأسيس أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات ودعم توطين القطاع وجذب الاستثمارات.
 
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