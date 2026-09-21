السعودية تكشف عن "إكزوبوت"... أول سيارة وطنية

أطلق ولي السعودي ، الاثنين، أولى سيارات شركة "سير" الوطنية تحت اسم "إكزوبوت"، في خطوة جديدة ضمن مساعي لتطوير صناعة السيارات وتعزيز القطاعات غير النفطية.



وتأتي "إكزوبوت" بفئتي السيدان والدفع الرباعي، وتشكل باكورة أسطول من سبعة إصدارات تعتزم "سير" طرحها تباعاً خلال السنوات الخمس المقبلة، بأحجام وأنظمة دفع مختلفة.



ومن المقرر إنتاج السيارات في مجمع "سير" الصناعي، ضمن مجمع لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فيما جرى تصميمها وهندستها محلياً وفق مواصفات عالمية، مع استلهام تصميمها من البيئة والثقافة .



ومن المتوقع أن تسهم شركة "سير" بأكثر من 30 مليار ، أي نحو 8 مليارات دولار، في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تحسين الميزان التجاري بنحو 80 مليار ريال، وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034.



وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أطلق شركة "سير" عام 2022، بهدف تأسيس أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات ودعم توطين القطاع وجذب الاستثمارات.