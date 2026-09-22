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إقتصاد

موجة الذكاء الاصطناعي وهبوط النفط يدعمان العقود الآجلة في وول ستريت

Lebanon 24
22-09-2026 | 08:49
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موجة الذكاء الاصطناعي وهبوط النفط يدعمان العقود الآجلة في وول ستريت
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تلقت العقود الآجلة للأسهم الأميركية دعماً من موجة صعود قوية في قطاع التكنولوجيا، بالتزامن مع استمرار انخفاض أسعار النفط وتراجع المخاوف المرتبطة بالإمدادات من الشرق الأوسط.
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وبحسب موقع "Investing.com"، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.25% إلى 30864.5 نقطة، فيما استقرت عقود ستاندرد آند بورز 500 عند 7836.5 نقطة، وعقود داو جونز عند 52466 نقطة، في التعاملات المسائية الاثنين.

وجاء التحرك بعد جلسة قوية في وول ستريت، قفز خلالها ناسداك 2.3% مسجلاً أول إغلاق قياسي له منذ حزيران، بينما ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%، وأضاف داو جونز 0.7%.

وقادت "ميتا" مكاسب أسهم التكنولوجيا بصعود بلغ 11.4%، وسط تفاؤل بمنتجها الجديد في مجال الذكاء الاصطناعي "Muse". وامتدت المكاسب إلى شركات الرقائق، إذ ارتفع سهم "AMD" بنحو 10%، فيما صعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 4.3%.

وساهم تراجع أسعار النفط في تعزيز الإقبال على الأصول عالية المخاطر، بعدما هبط خام برنت لفترة وجيزة دون 100 دولار للبرميل، وسط مؤشرات على تحسن تدفقات الخام وآمال بإحراز تقدم دبلوماسي بشأن الحرب في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، بقي المستثمرون حذرين من اضطرابات الإمدادات واستمرار القتال في اليمن، لما قد يتركه ذلك من ضغوط صعودية على أسعار الطاقة والتضخم.

وتترقب الأسواق أيضاً زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن الخميس، حيث يُتوقع أن تتناول محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملفات التجارة وسلامة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى احتمال تمديد الهدنة التجارية الموقتة التي تنتهي في تشرين الثاني.
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