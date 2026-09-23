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إقتصاد

الفائدة البريطانية إلى الارتفاع مجدداً؟

Lebanon 24
23-09-2026 | 23:00
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توقع "بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش" أن يتجه بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة مرتين خلال الأشهر الستة المقبلة، في تحول عن تقديراته السابقة، مع تزايد مخاطر استمرار التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
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وبحسب مذكرة بحثية للبنك، يُتوقع رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تشرين الثاني المقبل، على أن تتبعها زيادة مماثلة في شباط 2027. وكان "بنك أوف أميركا" يتوقع سابقاً تثبيت الفائدة قبل بدء خفضها في تشرين الثاني 2027.

وجاء تعديل التوقعات بعد اجتماع بنك إنجلترا الأخير، الذي أظهر موقفاً أكثر تشدداً تجاه التضخم، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط والغاز. كما دفعت هذه التطورات مؤسسات مالية، بينها "باركليز" و"يو بي إس" و"جيه بي مورغان"، إلى توقع استئناف رفع الفائدة اعتباراً من تشرين الثاني.

وكان بنك إنجلترا قد أبقى سعر الفائدة عند 3.75%، لكنه توقع تجاوز التضخم مستوى 4% في أوائل عام 2027 بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة، وسط مخاوف من انعكاس الضغوط السعرية على الأجور والتضخم المحلي.

وتُظهر تسعيرات الأسواق احتمالاً بنحو 67% لرفع الفائدة في تشرين الثاني، فيما يتوقع "بنك أوف أميركا" زيادتين فقط قبل أن يبدأ البنك المركزي البريطاني دورة خفض للفائدة خلال عام 2028.
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