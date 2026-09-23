تقارير عن حظر الديزل... والبيت الأبيض يرد

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نفى مسؤول في صحة تقارير تحدثت عن استعداد لفرض حظر على صادرات الديزل لمدة 90 يوماً، واصفاً ما نشرته صحيفة "بوليتيكو" في هذا الشأن بأنه " كاذبة".وكانت "بوليتيكو" قد أفادت، نقلاً عن خمسة أشخاص مطلعين على المناقشات، بأن تدرس وقف صادرات الديزل لمدة ثلاثة أشهر، في محاولة لزيادة المعروض في السوق المحلية والحد من ارتفاع أسعار الوقود.ويأتي النفي رغم تأكيد ، الثلاثاء، أن إدارته ستتخذ سريعاً قراراً بشأن فرض قيود على صادرات الديزل، فيما قال سكوت بيسنت إن الخيارات المطروحة تشمل فرض حظر كامل أو جزئي على الصادرات.، حذر كريس رايت من أن فرض حظر مباشر "لن ينجح"، مشيراً إلى أن إجبار المصافي الأميركية على الاحتفاظ بإنتاجها قد يؤدي إلى ارتفاع المخزونات وتقليص عمليات التكرير، وبالتالي زيادة أسعار البنزين ووقود الطائرات.وبحسب المعطيات المتاحة، لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي عن فرض حظر لمدة 90 يوماً، في وقت تشهد فيه الإدارة الأميركية نقاشاً بشأن الخيارات المتاحة لمواجهة ارتفاع أسعار الديزل، التي بلغ متوسطها 6.52 دولار للغالون الأربعاء، بزيادة 76% مقارنة بالعام الماضي.