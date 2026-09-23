تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

تقارير عن حظر الديزل... والبيت الأبيض يرد

Lebanon 24
23-09-2026 | 16:50
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تقارير عن حظر الديزل... والبيت الأبيض يرد
تقارير عن حظر الديزل... والبيت الأبيض يرد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفى مسؤول في البيت الأبيض صحة تقارير تحدثت عن استعداد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض حظر على صادرات الديزل لمدة 90 يوماً، واصفاً ما نشرته صحيفة "بوليتيكو" في هذا الشأن بأنه "أخبار كاذبة".
Advertisement

وكانت "بوليتيكو" قد أفادت، نقلاً عن خمسة أشخاص مطلعين على المناقشات، بأن الإدارة الأميركية تدرس وقف صادرات الديزل لمدة ثلاثة أشهر، في محاولة لزيادة المعروض في السوق المحلية والحد من ارتفاع أسعار الوقود.

ويأتي النفي رغم تأكيد ترامب، الثلاثاء، أن إدارته ستتخذ سريعاً قراراً بشأن فرض قيود على صادرات الديزل، فيما قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الخيارات المطروحة تشمل فرض حظر كامل أو جزئي على الصادرات.

من جهته، حذر وزير الطاقة كريس رايت من أن فرض حظر مباشر "لن ينجح"، مشيراً إلى أن إجبار المصافي الأميركية على الاحتفاظ بإنتاجها قد يؤدي إلى ارتفاع المخزونات وتقليص عمليات التكرير، وبالتالي زيادة أسعار البنزين ووقود الطائرات.

وبحسب المعطيات المتاحة، لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي عن فرض حظر لمدة 90 يوماً، في وقت تشهد فيه الإدارة الأميركية نقاشاً بشأن الخيارات المتاحة لمواجهة ارتفاع أسعار الديزل، التي بلغ متوسطها 6.52 دولار للغالون الأربعاء، بزيادة 76% مقارنة بالعام الماضي.
مواضيع ذات صلة
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: الديزل مشكلة كبيرة وأسعاره مصدر قلق بالنسبة لنا
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 04:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
كوميدية تسخر من ترامب.. والبيت الأبيض يردّ بقسوة
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 04:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يصعّد...مؤسسات إعلامية أمام حظر من البيت الأبيض
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 04:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: ينبغي لزيلينسكي القيام بأمر واحد عليه التوقف عن ضرب منشآت وقود الديزل في روسيا
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 04:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الرئيس الأميركي

الإدارة الأميركية

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

البيت الأبيض

وزير الخزانة

وزير الطاقة

دارة الرئيس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
14:29 | 2026-09-23
Lebanon24
14:12 | 2026-09-23
Lebanon24
11:16 | 2026-09-23
Lebanon24
11:00 | 2026-09-23
Lebanon24
10:25 | 2026-09-23
Lebanon24
09:00 | 2026-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24