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إقتصاد

الصين تحقّق تفوّقاً كبيراً في سباق السيارات الكهربائية

Lebanon 24
24-09-2026 | 23:00
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الصين تحقّق تفوّقاً كبيراً في سباق السيارات الكهربائية
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حقّقت شركات صناعة السيارات الصينية تفوقاً كبيراً في سباق تكنولوجيا السيارات من خلال زيادة سرعة الشواحن فائقة السرعة للسيارات.
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وكشفت شركة جيلي أوتو الصينية عن تكنولوجيا تسمح بشحن بطارية السيارات الكهربائية من 10% إلى 70% من سعة البطارية خلال 4.5 دقيقة فقط، وهي قفزة وصفها المحللون بتطور كبير لشركة السيارات الصينية.

وانضمت "جيلي" إلى منافستها الصينية "بي واي دي"، أكبر شركة سيارات كهربائية في العالم، و"كاتل" أكبر شركة بطاريات سيارات كهربائية في العالم، في تطوير أنظمة شحن فائقة السرعة، تستطيع شحن البطارية خلال أقل من 5 دقائق، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".

وقال لي شينج، الخبير المستقل في صناعة السيارات الصينية، الموجود في مدينة إيستهامبتون بولاية ماساشوستس الأميركية: "الصين متقدمة للغاية من حيث عدد الجهات المشاركة في سباق تكنولوجيا شحن السيارات".

انتشار السيارات الكهربائية

وتسعى شركات صناعة السيارات الصينية إلى إزالة "العائق الأكبر" أمام انتشار السيارات الكهربائية، وهو القلق من مدى السيارة الكهربائية قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها، بتقليص الفجوة بين زمن شحن السيارات الكهربائية وزمن التزود بالوقود الذي يستغرق حوالي خمس دقائق للسيارات التي تعمل بالبنزين بحسب ستيفن تشان، المحلل في مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية.

وفي فعالية الإطلاق، أعلنت شركة جيلي أوتو عن نظامها الجديد الذي يمكنه شحن السيارة الكهربائية من 10% إلى 70% في 4.5 دقيقة، ومن 10% إلى 97% في 8 دقائق و40 ثانية فقط.

وفي آذار الماضي أطلقت شركة "بي واي دي" جيلاً جديداً من بطارياتها الكهربائية "بليد"، وقالت إنه يمكن شحن السيارة الكهربائية من 10% إلى 70% في 5 دقائق، ومن 10% إلى 97% في 9 دقائق، وفي نيسان، طرحت شركة كاتل تقنية قادرة على شحن السيارة الكهربائية من 10% إلى 80% في 3 دقائق و44 ثانية، ومن 10% إلى 98% في 6 دقائق و27 ثانية.
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