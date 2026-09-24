الصين تحقّق تفوّقاً كبيراً في سباق السيارات الكهربائية

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وكشفت شركة الصينية عن تكنولوجيا تسمح بشحن بطارية السيارات الكهربائية من 10% إلى 70% من سعة البطارية خلال 4.5 دقيقة فقط، وهي قفزة وصفها المحللون بتطور كبير لشركة السيارات الصينية.وانضمت "جيلي" إلى منافستها الصينية " "، أكبر شركة سيارات كهربائية في العالم، و"كاتل" أكبر شركة بطاريات سيارات كهربائية في العالم، في تطوير أنظمة شحن فائقة السرعة، تستطيع شحن البطارية خلال أقل من 5 دقائق، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".شينج، الخبير المستقل في صناعة السيارات الصينية، الموجود في مدينة إيستهامبتون بولاية ماساشوستس الأميركية: " متقدمة للغاية من حيث عدد الجهات المشاركة في سباق تكنولوجيا شحن السيارات".انتشار السيارات الكهربائيةوتسعى شركات صناعة السيارات الصينية إلى إزالة "العائق الأكبر" أمام انتشار السيارات الكهربائية، وهو القلق من مدى السيارة الكهربائية قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها، بتقليص بين زمن شحن السيارات الكهربائية وزمن التزود بالوقود الذي يستغرق حوالي خمس دقائق للسيارات التي تعمل بالبنزين بحسب ستيفن ، المحلل في مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية.وفي فعالية الإطلاق، أعلنت شركة جيلي أوتو عن نظامها الجديد الذي يمكنه شحن السيارة الكهربائية من 10% إلى 70% في 4.5 دقيقة، ومن 10% إلى 97% في 8 دقائق و40 ثانية فقط.وفي آذار الماضي أطلقت شركة "بي واي دي" جيلاً جديداً من بطارياتها الكهربائية " "، وقالت إنه يمكن شحن السيارة الكهربائية من 10% إلى 70% في 5 دقائق، ومن 10% إلى 97% في 9 دقائق، وفي نيسان، طرحت شركة كاتل تقنية قادرة على شحن السيارة الكهربائية من 10% إلى 80% في 3 دقائق و44 ثانية، ومن 10% إلى 98% في 6 دقائق و27 ثانية.