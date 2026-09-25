حملة واسعة لـالاقتصاد.. عشرات المحاضر بحق المخالفين

كثّفت وزارة الاقتصاد
والتجارة حملاتها الرقابية في مختلف المناطق اللبنانية
، لمتابعة شكاوى المواطنين والتأكد من التزام
أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية، إلى جانب مراقبة سلامة الغذاء وملفات الكيل والتسعير.
وأعلنت الوزارة، في حصيلة أولية لجولاتها خلال الأيام الماضية، تنظيم 26 محضر ضبط وتوجيه 5 إنذارات في عدد من المناطق، فيما بلغ عدد المحاضر المنظمة بحق أصحاب المولدات المخالفين في محافظة لبنان
الجنوبي 51 محضراً خلال الفترة الممتدة من الأول وحتى 22 أيلول، على خلفية مخالفات مرتبطة بتسعيرة شهر آب.
وفي البقاع
، شملت الجولات علي النهري وبعلبك وكسارة وحوش الأمراء، حيث تابعت فرق الوزارة ملفات الكيل، ونظمت محضري ضبط بحق مطعم ومسلخ للدجاج بسبب مخالفات للقواعد العامة لسلامة الغذاء.
أما في الشمال
، فتابعت فرق الوزارة شكاوى مرتبطة بالمولدات الخاصة في طرابلس
وزغرتا ومرياطة والبترون والكورة وعكار والضنية. وأسفرت الجولات عن تنظيم 8 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة
، بعدما تبين أنهم يتقاضون نحو 80 سنتاً عن كل كيلوواط/ساعة.
كما وجهت الوزارة 5 إنذارات خطية وتعهدات في البترون وزغرتا بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية.
وفي الجنوب، وبالتنسيق مع المديرية العامة
لأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي، وبإشارة من المدعي العام في الجنوب القاضي زاهر حمادة، جرى فتح محاضر عدلية واستدعاء عدد من المخالفين، إضافة إلى تنظيم 16 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية.
وشملت المخالفات حارة صيدا
وصيدا والبرامية والفيلات والقياعة ومجدليون وبدياس وطورا وبرج رحال وجويا وباتوليه وطيردبا.
وأكدت وزارة الاقتصاد استمرار حملاتها الرقابية ومتابعة شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لمنع استيفاء مبالغ تتجاوز التسعيرات الرسمية، بالتوازي مع مواصلة الرقابة على سلامة الغذاء والكيل والتسعير في مختلف المناطق.