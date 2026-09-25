حملة واسعة لـالاقتصاد.. عشرات المحاضر بحق المخالفين

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كثّفت والتجارة حملاتها الرقابية في مختلف المناطق ، لمتابعة شكاوى المواطنين والتأكد من أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية، إلى جانب مراقبة سلامة الغذاء وملفات الكيل والتسعير.وأعلنت الوزارة، في حصيلة أولية لجولاتها خلال الأيام الماضية، تنظيم 26 محضر ضبط وتوجيه 5 إنذارات في عدد من المناطق، فيما بلغ عدد المحاضر المنظمة بحق أصحاب المولدات المخالفين في محافظة الجنوبي 51 محضراً خلال الفترة الممتدة من الأول وحتى 22 أيلول، على خلفية مخالفات مرتبطة بتسعيرة شهر آب.وفي ، شملت الجولات علي النهري وبعلبك وكسارة وحوش الأمراء، حيث تابعت فرق الوزارة ملفات الكيل، ونظمت محضري ضبط بحق مطعم ومسلخ للدجاج بسبب مخالفات للقواعد العامة لسلامة الغذاء.أما في ، فتابعت فرق الوزارة شكاوى مرتبطة بالمولدات الخاصة في وزغرتا ومرياطة والبترون والكورة وعكار والضنية. وأسفرت الجولات عن تنظيم 8 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن ، بعدما تبين أنهم يتقاضون نحو 80 سنتاً عن كل كيلوواط/ساعة.كما وجهت الوزارة 5 إنذارات خطية وتعهدات في البترون وزغرتا بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية.وفي الجنوب، وبالتنسيق مع لأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي، وبإشارة من المدعي العام في الجنوب القاضي زاهر حمادة، جرى فتح محاضر عدلية واستدعاء عدد من المخالفين، إضافة إلى تنظيم 16 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية.وشملت المخالفات حارة وصيدا والبرامية والفيلات والقياعة ومجدليون وبدياس وطورا وبرج رحال وجويا وباتوليه وطيردبا.وأكدت وزارة الاقتصاد استمرار حملاتها الرقابية ومتابعة شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لمنع استيفاء مبالغ تتجاوز التسعيرات الرسمية، بالتوازي مع مواصلة الرقابة على سلامة الغذاء والكيل والتسعير في مختلف المناطق.