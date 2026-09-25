ضغوط الفائدة والعوائد تدفع الذهب نحو خسارة أسبوعية

يتجه إلى تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد المخاوف بشأن التضخم، ما دفع عوائد السندات الأميركية إلى الارتفاع وعزز التوقعات بأن يضطر إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر المعدن النفيس بشكل طفيف خلال تعاملات الجمعة، مقترباً من مستوى 4300 دولار للأونصة، لكنه ظل منخفضاً بنحو 2% مقارنة بمستواه في نهاية الأسبوع الماضي.

في المقابل، تراجعت أسعار بعد ارتفاعها بأكثر من 7% خلال اليومين السابقين، وسط تقارير تفيد بأن مفاوضين يبحثون اتفاقاً مرحلياً قد تفتح بموجبه مجدداً، مقابل رفع الحصار عن الموانئ.

ارتفاع العوائد يضغط على الذهب

Advertisement

وتأثرت أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية بارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد التوقعات بشأن احتمال رفع الاحتياطي أسعار الفائدة مجدداً. وعادة ما يشكل ارتفاع تكاليف الاقتراض ضغطاً على الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.

وتفاقمت خسائر سوق سندات الخزانة الأميركية أمس، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم بفعل قفزة أسعار النفط في منتصف الأسبوع، إلى جانب القلق بشأن مستويات الدين الحكومي.

وصعدت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً مقتربة من 5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، ما دفع الأسواق إلى زيادة رهاناتها على استمرار العوائد المرتفعة.

وقال كريستوفر وونغ، المحلل لدى "أوفرسي تشاينيز بانكينغ" (Oversea-Chinese Banking)، إن ارتفاع العوائد وأسعار النفط، إلى جانب قوة البيانات الاقتصادية، "تشكل بيئة صعبة للذهب".

وأضاف أنه إذا واصلت العوائد الارتفاع، فمن المرجح استمرار الضغوط على المعدن النفيس، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العوامل الأساسية التي تدعم النظرة طويلة الأجل للذهب لم تتغير، لكن السوق قد تحتاج إلى محفز جديد قبل انطلاق موجة صعود كبيرة أخرى.

الذهب يتحرك قرب 4300 دولار

وتحرك الذهب خلال سبتمبر ضمن نطاق ضيق نسبياً حول مستوى 4300 دولار للأونصة، مع استمرار المتعاملين في إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ورغم الضغوط التي يواجهها المعدن على المدى القريب، لا يزال عدد كبير من المستثمرين يتوقعون مواصلة الذهب ارتفاعه تدريجياً، في ظل استعادة المعدن لدوره التقليدي كأداة للتحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 4296.67 دولار للأونصة عند الساعة 10:11 صباحاً بتوقيت ، فيما صعدت الفضة 1.2% إلى 64.54 دولار للأونصة، لكنها تتجه أيضاً لإنهاء الأسبوع على خسارة تتجاوز 2%.

وارتفع سعر البلاتين، بينما استقر البلاديوم، في حين تراجع مؤشر " " للدولار الفوري، الذي يقيس أداء العملة الأميركية، بنسبة 0.2% بعد خمسة أيام متتالية من المكاسب.