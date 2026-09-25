تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

ضغوط الفائدة والعوائد تدفع الذهب نحو خسارة أسبوعية

Lebanon 24
25-09-2026 | 14:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ضغوط الفائدة والعوائد تدفع الذهب نحو خسارة أسبوعية
ضغوط الفائدة والعوائد تدفع الذهب نحو خسارة أسبوعية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يتجه الذهب إلى تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد المخاوف بشأن التضخم، ما دفع عوائد السندات الأميركية إلى الارتفاع وعزز التوقعات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر المعدن النفيس بشكل طفيف خلال تعاملات الجمعة، مقترباً من مستوى 4300 دولار للأونصة، لكنه ظل منخفضاً بنحو 2% مقارنة بمستواه في نهاية الأسبوع الماضي.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط بعد ارتفاعها بأكثر من 7% خلال اليومين السابقين، وسط تقارير تفيد بأن مفاوضين يبحثون اتفاقاً مرحلياً قد تفتح بموجبه طهران مضيق هرمز مجدداً، مقابل رفع واشنطن الحصار عن الموانئ.

ارتفاع العوائد يضغط على الذهب

 
Advertisement

وتأثرت أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية بارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد التوقعات بشأن احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً. وعادة ما يشكل ارتفاع تكاليف الاقتراض ضغطاً على الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.

وتفاقمت خسائر سوق سندات الخزانة الأميركية أمس، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم بفعل قفزة أسعار النفط في منتصف الأسبوع، إلى جانب القلق بشأن مستويات الدين الحكومي.

وصعدت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً مقتربة من 5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، ما دفع الأسواق إلى زيادة رهاناتها على استمرار العوائد المرتفعة.

وقال كريستوفر وونغ، المحلل لدى "أوفرسي تشاينيز بانكينغ" (Oversea-Chinese Banking)، إن ارتفاع العوائد وأسعار النفط، إلى جانب قوة البيانات الاقتصادية، "تشكل بيئة صعبة للذهب".

وأضاف أنه إذا واصلت العوائد الارتفاع، فمن المرجح استمرار الضغوط على المعدن النفيس، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العوامل الأساسية التي تدعم النظرة طويلة الأجل للذهب لم تتغير، لكن السوق قد تحتاج إلى محفز جديد قبل انطلاق موجة صعود كبيرة أخرى.

الذهب يتحرك قرب 4300 دولار

 

وتحرك الذهب خلال سبتمبر ضمن نطاق ضيق نسبياً حول مستوى 4300 دولار للأونصة، مع استمرار المتعاملين في إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ورغم الضغوط التي يواجهها المعدن على المدى القريب، لا يزال عدد كبير من المستثمرين يتوقعون مواصلة الذهب ارتفاعه تدريجياً، في ظل استعادة المعدن لدوره التقليدي كأداة للتحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 4296.67 دولار للأونصة عند الساعة 10:11 صباحاً بتوقيت لندن، فيما صعدت الفضة 1.2% إلى 64.54 دولار للأونصة، لكنها تتجه أيضاً لإنهاء الأسبوع على خسارة تتجاوز 2%.

وارتفع سعر البلاتين، بينما استقر البلاديوم، في حين تراجع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري، الذي يقيس أداء العملة الأميركية، بنسبة 0.2% بعد خمسة أيام متتالية من المكاسب.

مواضيع ذات صلة
بعد قمة شهرين.. جني الأرباح يدفع الذهب إلى خسارة أسبوعية
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 01:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تصريحات بشأن رفع الفائدة.. أسعار الذهب تهبط إلى أدنى مستوى منذ نحو أسبوعين
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 01:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يعوض خسائره ويرتفع 0.3% إلى نحو 4330 دولارا للأونصة
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 01:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يتراجع والأسواق تنتظر إشارة الفائدة من وورش
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 01:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

مضيق هرمز

الفيدرالي

بلومبرغ

واشنطن

النفط

طهران

فيدرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:01 | 2026-09-25
Lebanon24
13:30 | 2026-09-25
Lebanon24
11:30 | 2026-09-25
Lebanon24
11:13 | 2026-09-25
Lebanon24
10:03 | 2026-09-25
Lebanon24
08:52 | 2026-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24