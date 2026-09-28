شركات السيارات تتجه نحو قطاع الدفاع.. ما الذي تغيّر؟

تتجه شركات سيارات غربية إلى قطاع الدفاع للاستفادة من ارتفاع الإنفاق العسكري، عبر المنافسة على عقود لتوفير مركبات معدّلة للجيوش، أو البحث في استغلال مصانع السيارات التي تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية.

وتتنافس شركات " " و"جنرال موتورز" و"جاغوار لاند " على عقد لوزارة الدفاع يشمل في مرحلته الأولى نحو 3 آلاف مركبة، بقيمة تقديرية تصل إلى 900 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 1.19 مليار دولار، وفق إعلان المشتريات .

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وتعتمد الشركات في عروضها على طرازات تنتجها بالفعل بعد تعديلها للاستخدام العسكري، بينها "رينجر" من فورد و"سيلفرادو" من جنرال موتورز و"ديفندر" من جاغوار لاند روفر.

ويأتي هذا التوجه مع زيادة الإنفاق الدفاعي في وكندا، في وقت تواجه فيه صناعة السيارات فائضاً في القدرة الإنتاجية. وأظهرت بيانات أن إنتاج المركبات في خلال 2025 كان أقل بنحو 3 ملايين سيارة مقارنة بعام 2019.

ورغم الفرص التي يوفرها القطاع العسكري، يرى مسؤولون ومحللون أن العقود الدفاعية لا تزال محدودة مقارنة بحجم صناعة السيارات، ما يجعلها مصدراً إضافياً للأعمال أكثر من كونها بديلاً عن السوق التقليدية.