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إقتصاد

شراكة ثلاثية بين غرفة طرابلس الكبرى و "ESA" و معرض رشيد كرامي الدولي

Lebanon 24
28-09-2026 | 11:37
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شراكة ثلاثية بين غرفة طرابلس الكبرى و ESA و معرض رشيد كرامي الدولي
شراكة ثلاثية بين غرفة طرابلس الكبرى و ESA و معرض رشيد كرامي الدولي photos 0
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استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، وفداً من المعهد العالي للأعمال ESA برئاسة العميد والمدير العام ماكسانس ديو، في حضور رئيس معرض رشيد كرامي الدولي الدكتور هاني الشعراني بحضور وفد المعهد العالي للاعمال ضم المدير كارل جدا المدير الإداري لـSmartEsa و Ed'innov، السيدة كلود أبو شديد مديرة الشؤون التربوية، السيد بدري معوشي مدير المعهد المالي والحوكمة، السيدة نور يمق مديرة برامج، السيدة سالي السيد نائبة مدير الموارد البشرية والشؤون القانونية ونائبي الرئيس إبراهيم فوز ونخيل يمين ورئيسة مصلحة الاقتصاد في الشمال لمى علم الدين والمديرة العامة للغرفة ليندا سلطان والمستشار الدكتور عبد الرحمن غالب وأعضاء مجلس إدارة المعرض المهندس غابي خرياطي، ليلى شحود، الدكتورة جمانة شهال تدمري، الدكتور باسم بخاش، هاني الشماع والمهندسة سيلفيا يمين، حيث تمحور الاجتماع حول بلورة شراكة مؤسسية ثلاثية تهدف إلى تحويل التعاون إلى برامج عملية في مجالات التعليم التنفيذي، التدريب المتخصص، وريادة الأعمال والابتكار.
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ورحّب دبوسي بالوفد، معتبراً أن "اللقاء يشكل قيمة مضافة للعلاقات اللبنانية-الفرنسية ويؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية لفتح فرص جديدة أمام رواد الأعمال".


من جهته، أكد ديولو أهمية "بناء مساحات مشتركة بين التعليم وقطاع الأعمال، لافتاً إلى اهتمام ESA بتوسيع حضورها الإقليمي والاستفادة من شبكة خريجيها لتوفير اختصاصات يحتاجها السوق".


بدوره، اعتبر الدكتور الشعراني أن "وجود ثلاثة أطراف حول مشروع واحد يؤسس لصيغة عملية للانتقال من الإطار التفاهمي إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، تبدأ بإعداد منظومة تعليمية لرواد الأعمال وتتوسع لاحقاً لتشمل مراكز متخصصة". 


وخلص الاجتماع إلى "الاتفاق على إعداد برنامج عمل مشترك يحدد الأولويات والمراحل التنفيذية للسنوات الخمس المقبلة".
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المدير العام

عبد الرحمن

اللبنانية

الفرنسية

من جهته

التربوي

الشمالي

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