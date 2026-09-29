خطة اقتصادية جديدة لصيدا.. ماذا تتضمن؟

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زار والتجارة مدينة ، حيث استهل جولته بلقاء رئيس البلدية ، وبحث معه سبل تنشيط الحركة الاقتصادية ومسارات التنمية في المدينة، ولا سيما تطوير مرفأ صيدا، وتشجيع ، واستقطاب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية.وتناول اللقاء أيضاً واقع قطاع المولدات، حيث أكدت البلدية أنها شارفت على تحقيق الالتزام الكامل بالتسعيرة المعتمدة، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة تنظيم القطاع، إضافة إلى التحضيرات لفعاليات "صيدا عاصمة متوسطية للثقافة والحوار لعام 2027".وعقب اللقاء، أعلن البساط أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البلدية على ثلاث أولويات أساسية، هي إعادة تنشيط مرفأ صيدا وتعيين مجلس إدارة جديد له في المدى القريب، وإحياء دور صيدا القديمة كمقصد سياحي وثقافي واجتماعي، ودعم قطاع الأعمال والابتكار والقطاع الخاص.، أشار إلى العمل على تطوير المرفأ ووضع مخطط توجيهي للمنطقة، إلى جانب متابعة الملفات الخدماتية والاستراتيجية، مؤكداً السعي إلى جعل صيدا نموذجاً اقتصادياً وسياحياً خلال المرحلة المقبلة.وشملت جولة البساط زيارة صيدا القديمة، حيث عقد طاولة مستديرة مع ممثلين عن الهيئات الثقافية والسياحية، شدد خلالها على ضرورة الانتقال من طرح الأفكار إلى تنفيذ مشاريع تساهم في تحويل إلى رافعة اقتصادية وسياحية.واختتم البساط جولته بلقاء رواد أعمال مشاركين في مؤتمر "NextGEN" في غرفة التجارة، حيث اطلع على مشاريعهم واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجههم.