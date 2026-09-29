الفائدة الأميركية في مهب التضخم...مسؤول بالفيدرالي يحذّر

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اعتبر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو، أوستان جولسبي، أن السماح للتضخم بالبقاء فوق الهدف الذي حدده (البنك المركزي الأميركي) لمدة خمس سنوات ونصف هو "لعب بالنار"، مشيرا إلى أن قد يضطر إلى الاستجابة لصدمة في جانب تكون آثارها طويلة الأمد.وتابع قائلاً: "إنه وضع غير مريح... لكنني أعتقد أننا يجب أن نأخذ في الاعتبار الاستجابة لتلك الصدمات المستمرة".وأوضح أنه من بين أكثر صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي تفاؤلاً بشأن توقعات مسار أسعار الفائدة، لكنه شدد على أنه قبل خفض الفائدة "علينا أن نرى دليلا على أن التضخم يعود للانخفاض، وأن هذه الأمور التي يُفترض أن تكون مؤقتة تختفي بالفعل".وكان البنك المركزي الأميركي قد رفع مؤخراً سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، كما أشار 16 من أصل 18 صانع سياسة إلى أن الاحتياطي سيحتاج على الأرجح إلى إجراء رفع على الأقل لأسعار الفائدة قبل نهاية عام 2026.وألمح مجلس الاحتياطي إلى مزيد من التشديد النقدي وأكد رئيسه كيفن وورش على استقلالية البنك المركزي رغم دعوات متكررة من الرئيس الأميركي لخفض الفائدة.