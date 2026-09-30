تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الاقتصاد الأميركي يتوسع 2.2%.. ما الأسباب؟

Lebanon 24
30-09-2026 | 12:14
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الاقتصاد الأميركي يتوسع 2.2%.. ما الأسباب؟
الاقتصاد الأميركي يتوسع 2.2%.. ما الأسباب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سجّل الاقتصاد الأميركي نمواً بمعدل سنوي بلغ 2.2% خلال الربع الثاني من العام، مدفوعاً بقوة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة استثمارات الشركات في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفق التقدير الثالث للناتج المحلي الإجمالي الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية.
Advertisement

ورفع المكتب تقديره للنمو من 1.5% إلى 2.2%، فيما أظهرت البيانات ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، بنسبة 3.8% خلال الربع الثاني، مقارنة بتقدير سابق عند 3.4%.

وساهمت الاستثمارات المتزايدة في الذكاء الاصطناعي في دعم النشاط الاقتصادي، مع استمرار نمو إنفاق الشركات على المعدات بأكثر من 10%، بالتوازي مع عوامل أخرى عززت قدرة المستهلكين على الإنفاق.

وفي المقابل، لا تزال الأسر الأميركية تواجه ضغوطاً نتيجة التضخم، فيما تراجعت ثقة المستهلكين في أيلول إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 12 عاماً ونصف العام.

كما ارتفع مؤشر المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص، الذي يستثني التجارة والمخزونات والإنفاق الحكومي، بنسبة 4.6% في الربع الثاني، في مؤشر إلى استمرار قوة الطلب المحلي.
مواضيع ذات صلة
"رويترز": الريال الإيراني يهبط إلى مستوى 2.2 مليون مقابل الدولار الواحد
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 00:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الريال الإيراني يهبط إلى مستوى 2.2 مليون مقابل الدولار الواحد
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 00:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: انهيار الاقتصاد الإيراني مسألة وقت وهي غير قادرة على الوصول للدولار حاليًا
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 00:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: الحصار البحري وعملية الإقصاء الاقتصادي ستدمران الاقتصاد الإيراني المتعثر
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 00:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب التحليل الاقتصادي

الذكاء الاصطناعي

وزارة التجارة

مكتب التحليل

جمالي

مشتري

الرب

ترين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-09-30
Lebanon24
15:14 | 2026-09-30
Lebanon24
13:23 | 2026-09-30
Lebanon24
12:30 | 2026-09-30
Lebanon24
10:30 | 2026-09-30
Lebanon24
09:32 | 2026-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24