تسلا تتحدى تباطؤ سوق السيارات الكهربائية بأرقام مبيعات مفاجئة

أعلنت شركة «تسلا» تحقيق مبيعات تجاوزت توقعات المحللين خلال الربع الثالث، في مؤشر على تحسن نسبي في نشاطها الأساسي، رغم استمرار الضغوط التي يواجهها سوق السيارات الكهربائية عالميًا.

وسلّمت الشركة 486 ألفًا و532 سيارة حول العالم خلال الربع الثالث، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 463 ألفًا و761 مركبة، وفق تقديرات جمعتها «بلومبرغ».

وتأتي هذه النتائج بعد فترة شهدت تراجعًا في مبيعات «تسلا» وأداءً متذبذبًا لسهمها، بالتزامن مع اشتداد المنافسة في السوق وتباطؤ الطلب في . وفي المقابل، يواصل الرئيس التنفيذي إيلون العمل على توسيع أنشطة الشركة لتشمل مجالات مثل ، والسيارات ذاتية القيادة، والروبوتات الشبيهة بالبشر.

ورغم تجاوز التوقعات، انخفضت عمليات التسليم مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، عندما سجلت الشركة 497 ألفًا و99 مركبة، وهو مستوى قياسي ارتبط بزيادة مشتريات المستهلكين قبل انتهاء الحوافز الفيدرالية للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

وقال ميكي ليغ، المحلل لدى «ستون إكس»، إن نتائج التسليم الأفضل من المتوقع قد تتيح رفع تقديرات قطاع السيارات، مع استمرار وجود تساؤلات حول أداء أعمال الطاقة التابعة للشركة.

وعلى صعيد الأسواق المالية، ارتفع سهم «تسلا» بنحو 4% في تعاملات الجمعة الصباحية في . ويأتي ذلك رغم تراجع السهم منذ بداية العام، بينما شهدت الأسابيع الأخيرة تحسنًا في أدائه وسط تكهنات بشأن احتمال دمج «تسلا» مع «سبيس إكس»، التي يرأسها ماسك أيضًا.

وتعتزم «تسلا» تنفيذ خطة إنفاق تتجاوز 25 مليار دولار خلال العام، بهدف توسيع عمليات التصنيع وتطوير نشاط سيارات الأجرة ذاتية القيادة. كما أعلنت الشركة ترتيب قروض وخطوط ائتمان جديدة بقيمة 30 مليار دولار لدعم خطط التوسع.

وفي إطار إعادة ترتيب مجموعة منتجاتها، أوقفت الشركة طرازي «Model S» و«Model X»، لتتركز مبيعاتها الاستهلاكية حاليًا على «Model Y» و«Model 3» و«Cybertruck».

وأظهرت نتائج الربع الثالث أن «Model Y» و«Model 3» لا يزالان يمثلان الجزء الأكبر من عمليات التسليم، إذ لم تتجاوز مبيعات بقية الطرازات 8295 مركبة.

وتعمل «تسلا» في الوقت نفسه على تطوير مجموعة من الطرازات الجديدة، من بينها السيارة الرياضية «Roadster»، فيما بدأت إنتاج «Cybercab»، وهي مركبة مخصصة لخدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة ولا تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات. كما تواصل الشركة إنتاج الشاحنة الكهربائية «Semi».

وفي قطاع الطاقة، أعلنت «تسلا» نشر قدرات تخزين بلغت 13.7 غيغاواط/ساعة خلال الربع الثالث، مقارنة بـ12.5 غيغاواط/ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و13.5 غيغاواط/ساعة في الربع الثاني.

أما في ، فقد سجلت «تسلا» تحسنًا ملحوظًا في تسجيلات السيارات الجديدة، إذ ارتفعت بنحو 53% في أغسطس، وبنسبة 66% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، وفق بيانات رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية.

ويأتي هذا التحسن في وقت يشهد فيه سوق السيارات الكهربائية نموًا قويًا، مدفوعًا بعوامل من بينها ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تدفق السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة.

وفي المقابل، لا تزال «تسلا» تواجه منافسة قوية في ، أحد أهم أسواقها، حيث تقدم الشركة خصومات في نهاية الربع على طرازي «Model 3» و«Model Y» وسط ازدحام متزايد في سوق السيارات الكهربائية.

وبحسب بيانات رابطة سيارات الركوب الصينية، جرى تصدير نحو 36 ألف سيارة من أصل 86 ألف مركبة أنتجتها «تسلا» في مصنع شنغهاي خلال أغسطس، في حين تراجعت عمليات التسليم من المصنع على أساس شهري.