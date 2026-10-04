وزراء النفط في دول الخليج يبحثون تعزيز التعاون بمجال الطاقة

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يجتمع وزراء في ، اليوم الاثنين، في ، لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل المشترك في قطاع النفط والطاقة، إلى جانب خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية.ويناقش الوزراء خلال الاجتماع متابعة الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير التعاون بين دول المجلس في قطاع الطاقة، فضلا عن التوصيات المرفوعة من اللجان والفرق المختصة.وكان وكلاء وزارات البترول والغاز بالدول الأعضاء في ، قد بحثوا، في 28 ايلول الماضي، خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية، وإنشاء لجنة للتخطيط والتنسيق والمتابعة، ودعم مشاركة الطاقة المقبلة، وعددا من الموضوعات المتصلة بالتعاون والعمل المشترك في قطاع الطاقة.وجاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري العشرين للاجتماع السابع والثلاثين للجنة التعاون البترولي بدول ، الذي عقد عبر الاتصال المرئي.