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إقتصاد

وزراء النفط في دول الخليج يبحثون تعزيز التعاون بمجال الطاقة

Lebanon 24
04-10-2026 | 23:24
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وزراء النفط في دول الخليج يبحثون تعزيز التعاون بمجال الطاقة
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يجتمع وزراء النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين، في البحرين، لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في قطاع النفط والطاقة، إلى جانب خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية.
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ويناقش الوزراء خلال الاجتماع متابعة الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير التعاون بين دول المجلس في قطاع الطاقة، فضلا عن التوصيات المرفوعة من اللجان والفرق المختصة.

وكان وكلاء وزارات البترول والغاز بالدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد بحثوا، في 28 ايلول الماضي، خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية، وإنشاء لجنة للتخطيط والتنسيق والمتابعة، ودعم مشاركة الدول الأعضاء في مؤتمرات الطاقة المقبلة، وعددا من الموضوعات المتصلة بالتعاون والعمل المشترك في قطاع الطاقة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري العشرين للاجتماع السابع والثلاثين للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون، الذي عقد عبر الاتصال المرئي.
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