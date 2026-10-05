اليورو يهبط إلى أدنى مستوى في 17 شهراً

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تراجع اليورو إلى أضعف مستوياته منذ أيار 2025، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن المخاطر السياسية والمالية داخل ، ما دفع العملة الأوروبية الموحدة إلى مواصلة خسائرها أمام الدولار، بحسب وكالة نيوز.وانخفض اليورو بنسبة وصلت إلى 0.8 بالمئة خلال التداولات الآسيوية الاثنين، ليلامس 1.1161 دولار، وسط موجة بيع قادتها صناديق التحوط، بحسب متعاملين في السوق.وجاءت الضغوط على العملة الأوروبية بعد تقارير أشارت إلى أن مسؤولين في الحكومة يستعدون لاحتمال إجراء انتخابات مبكرة، ما زاد من المخاوف التي تهز بالفعل سوق السندات .وفي ، ارتفع الفارق الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الحكومية الفرنسية مقارنة بنظيرتها إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، في إشارة إلى تنامي القلق حيال الوضع المالي والسياسي في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.