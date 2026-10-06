رغم تطورات المنطقة...الطاقة الأميركية ترفع توقعاتها لأسعار النفط

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رفعت إدارة معلومات الطاقة اليوم الثلاثاء توقعاتها لأسعار للعامين الحالي والمقبل، في ظل الانخفاض السريع في المخزونات العالمية واستمرار شح المعروض في أسواق الديزل بسبب الحرب المستمرة على .وذكرت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية في تقريرها "توقعات الطاقة قصيرة الأجل" أن من المتوقع حاليا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 98 دولارا للبرميل في 2026، بزيادة 8% عن التوقعات السابقة للإدارة.وارتفعت أسعار النفط والوقود بشدة بسبب الحرب الأمريكية على إيران، والتي عطلت بدورها تدفق النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية قبل الحرب.ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض المخزونات العالمية وتقلص إمدادات الديزل إلى بقاء أسعار النفط الخام مرتفعة. ومن المتوقع أيضا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 105 دولارات للبرميل في الربع الرابع، بزيادة 14 دولارا عن تقدير الإدارة السابق.أما أسعار التجزئة للديزل في فمن المتوقع أن تظل فوق 6 دولارات للغالون في أكتوبر تشرين الأول قبل أن تنخفض تدريجيا إلى متوسط يقارب 4.50 دولار للغالون في 2027. وكانت أسعار الديزل سجلت مستويات قياسية الشهر الماضي.ومع ذلك، من المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط وصادراته في تدريجيا مع تحسن حركة المرور عبر المضيق وتحول المنتجين إلى طرق تصدير بديلة وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى.وقالت إدارة معلومات الطاقة إنه مع تعافي التدفقات وإعادة بناء المخزونات، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 84 دولارا للبرميل في 2027، بزيادة 10 دولارات عن توقعاتها السابقة.وقالت الإدارة إنه في ظل توسع نطاق هذه الحلول البديلة، فمن المتوقع أن تنخفض عمليات إيقاف إنتاج النفط الخام من 4.5 مليون في الربع الرابع من 2026 إلى 2.7 مليون برميل يوميا في الربع الأول من عام 2027.