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إقتصاد

مبيعات "مرسيدس" تتراجع عالمياً.. والصين تضغط

Lebanon 24
07-10-2026 | 11:37
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مبيعات مرسيدس تتراجع عالمياً.. والصين تضغط
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تراجعت مبيعات "مرسيدس بنز" العالمية بنسبة 6% خلال الربع الثالث من عام 2026، متأثرة بشكل أساسي بضعف السوق الصينية، ما دفع سهم الشركة الألمانية إلى الانخفاض بنحو 4% خلال تعاملات الأربعاء.
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وباعت الشركة 491.7 ألف سيارة وشاحنة خفيفة خلال الربع الثالث، فيما انخفضت مبيعات السيارات وحدها بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 407.2 آلاف مركبة. وجاء الضغط الأكبر من الصين، حيث هبطت المبيعات بنسبة 31%، في ظل المنافسة الشديدة وضعف الطلب.

وفي المقابل، ارتفعت مبيعات "مرسيدس" خارج الصين بنسبة 2%، مدعومة بنمو في أوروبا وأميركا الشمالية، فيما سجلت السيارات الكهربائية أداءً قوياً، إذ قفزت مبيعاتها عالمياً بنسبة 61% إلى 68.4 ألف مركبة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، باعت "مرسيدس بنز" نحو 1.24 مليون سيارة، بانخفاض 7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مقابل ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 40%.
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