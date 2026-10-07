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إقتصاد

قفزة مرتقبة للذهب في 2027.. إلى أين يصل السعر؟

Lebanon 24
07-10-2026 | 23:00
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قفزة مرتقبة للذهب في 2027.. إلى أين يصل السعر؟
قفزة مرتقبة للذهب في 2027.. إلى أين يصل السعر؟ photos 0
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توقع "مورغان ستانلي" أن تتجاوز أسعار الذهب مستوى 5000 دولار للأونصة خلال عام 2027، رغم استمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية وارتفاع أسعار الفائدة.
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ورفع البنك توقعاته لمتوسط سعر الذهب في 2027 بنسبة 2% إلى 5050 دولاراً للأونصة، مقارنة بمتوسط توقعات السوق البالغ 4631 دولاراً، فيما يتوقع أن يبلغ متوسط السعر 4688 دولاراً في 2028.

وبحسب تقديرات البنك، قد يبلغ متوسط سعر الذهب 4850 دولاراً في الربع الأول من 2027، ثم يرتفع إلى 5000 دولار في الربع الثاني و5100 دولار في الثالث، وصولاً إلى 5250 دولاراً للأونصة في الربع الأخير من العام.

وتأتي هذه التوقعات رغم رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أيلول، فيما يتوقع اقتصاديو "مورغان ستانلي" زيادتين إضافيتين في كانون الأول وآذار، قبل تثبيت الفائدة خلال ما تبقى من 2027.

ويستند البنك في نظرته الإيجابية إلى صمود الذهب أمام الضغوط الاقتصادية واستمرار قوة الطلب، رغم أن أسعار الفائدة المرتفعة تشكل عادة عاملاً ضاغطاً على المعدن النفيس.
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