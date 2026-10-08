ترامب يكشف عن صفقات استثمارية بملايين الدولارات

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كشف الرئيس الأميركي عن أكثر من 500 معاملة في الأوراق المالية خلال شهر آب الماضي، وفقاً لإقرار مالي صدر حديثاً.وشملت التعاملات شراء أسهم في شركة "ميتا" بقيمة تصل إلى 25 مليون دولار، واستثماراً يصل إلى 5 ملايين دولار في أدوات دين تابعة لشركة " ".وجاء الاستثمار في "سبيس إكس" قبل توقيع سياسة شاملة تهدف إلى توسيع نطاق النقل التجاري في قطاع الفضاء الأميركي.وبلغت قيمة عمليات الشراء والبيع البالغ عددها 517 معاملة نحو 74.3 مليون دولار إلى 273.3 مليون دولار، إذ يكشف الإقرار قيمة كل معاملة ضمن نطاق، وفقاً لشبكة " بي سي".وبلغت عمليات الشراء 44.2 مليون دولار على الأقل، مقابل 30.1 مليون دولار على الأقل لعمليات البيع.ويُظهر الإقرار المؤلف من 18 صفحة، أن محفظة ترامب ظلت نشطة للغاية في آب، رغم تباطؤ وتيرة التداول مقارنة بشهري حزيران وتموز، عندما كشف عن أكثر من 1000 معاملة في كل منهما.وكانت أكبر معاملة هي شراء أسهم في "ميتا" بقيمة تراوحت بين 5 ملايين دولار و25 مليون دولار في 21 آب، وذلك في إطار إعادة ترتيب أوسع لمحفظته الاستثمارية في ذلك اليوم.وأفاد ترامب في اليوم نفسه بشراء أسهم بقيمة تراوحت بين مليون دولار و5 ملايين دولار في كل من "AT&T" و" " و" لابوراتوريز" و"نتفليكس" و"شيفرون".