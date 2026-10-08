طفرة الذكاء الاصطناعي ترفع توقعات التجارة العالمية رغم حرب إيران

رفعت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو تجارة السلع خلال عامي 2026 و2027، بعدما عوّض الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي جانباً من تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران واضطراب إمدادات الطاقة.
وتوقعت المنظمة نمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 3.9% في 2026، مقارنة بتقدير سابق بلغ 1.9%، على أن يرتفع النمو إلى 4.1% في 2027، مقابل توقعات سابقة عند 2.6%.
ويبقى معدل النمو المتوقع للعام المقبل أقل بقليل من المستوى المسجل في 2025، والبالغ 4.2%.
وأرجعت المنظمة تحسن التوقعات إلى الطفرة في الإنفاق على أشباه الموصلات ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إذ ارتفعت تجارة المنتجات المرتبطة بهذه القطاعات بنسبة 67% على أساس سنوي.
في المقابل، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو تجارة الخدمات في 2026 من 4.8% إلى 3.3%، نتيجة ارتفاع تكاليف وقود الطيران بسبب تداعيات الحرب مع إيران.
وقلّصت توقعاتها لنمو قطاع النقل إلى 0.9%، وخدمات السفر إلى 0.2% خلال العام الحالي، على أن تنتعش تجارة الخدمات وتسجل نمواً بنسبة 6.4% في 2027.
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، توقعت المنظمة نمواً بنسبة 2.6% في 2026، تتصدره آسيا
بـ4.3%، تليها أفريقيا
وأميركا الجنوبية، فيما يُتوقع انكماش اقتصاد الشرق الأوسط
بنسبة 4%.
وحذّر التقرير من مخاطر قد تضغط على التوقعات، أبرزها تراجع القوة الشرائية للأسر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، واستمرار اضطرابات مضيق هرمز
والحرب في أوكرانيا
، فضلاً عن احتمال تباطؤ الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.