طفرة الذكاء الاصطناعي ترفع توقعات التجارة العالمية رغم حرب إيران

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وتوقعت المنظمة نمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 3.9% في 2026، مقارنة بتقدير سابق بلغ 1.9%، على أن يرتفع النمو إلى 4.1% في 2027، مقابل توقعات سابقة عند 2.6%.ويبقى معدل النمو المتوقع للعام المقبل أقل بقليل من المستوى المسجل في 2025، والبالغ 4.2%.وأرجعت المنظمة تحسن التوقعات إلى الطفرة في الإنفاق على أشباه الموصلات ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إذ ارتفعت تجارة المنتجات المرتبطة بهذه القطاعات بنسبة 67% على أساس سنوي.في المقابل، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو تجارة الخدمات في 2026 من 4.8% إلى 3.3%، نتيجة ارتفاع تكاليف وقود الطيران بسبب تداعيات الحرب مع إيران.وقلّصت توقعاتها لنمو قطاع النقل إلى 0.9%، وخدمات السفر إلى 0.2% خلال العام الحالي، على أن تنتعش تجارة الخدمات وتسجل نمواً بنسبة 6.4% في 2027.وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، توقعت المنظمة نمواً بنسبة 2.6% في 2026، تتصدره بـ4.3%، تليها وأميركا الجنوبية، فيما يُتوقع انكماش اقتصاد بنسبة 4%.وحذّر التقرير من مخاطر قد تضغط على التوقعات، أبرزها تراجع القوة الشرائية للأسر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، واستمرار اضطرابات والحرب في ، فضلاً عن احتمال تباطؤ الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.