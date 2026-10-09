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إقتصاد

ميتا تحظر إعلانات "تيك توك"

Lebanon 24
09-10-2026 | 10:30
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ميتا تحظر إعلانات تيك توك
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حظرت شركة "ميتا" الإعلانات الواردة من الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، وسط تصاعد المنافسة بين الشركتين.
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وبدأت "ميتا"، أمس، تطبيق حظر كامل على الإعلانات والرسائل التسويقية المدفوعة التي تنشرها شركة "بايت دانس" الصينية، التي تدير أجزاء رئيسة من تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.

ووفقاً لـ"ميتا"، سيدخل الحظر حيز التنفيذ في الولايات المتحدة، وكندا، ومصر، وإندونيسيا، واليابان، وتايلاند، وفيتنام، كما سيشمل المعلنين من الأطراف الثالثة الذين يُديرون حملات إعلانية مرتبطة بـ"تيك توك"، وغيرها من منصات "بايت دانس" في تلك الدول.

وقال المتحدث باسم شركة ميتا، كريس سكرو، في بيان: "لسنا مُضطرين لعرض إعلانات من منافس هدفه سحب المستخدمين من تطبيقاتنا.. إن رفض الخدمات الترويجية للمنافسين ممارسة تجارية طبيعية في مختلف القطاعات، وسنواصل المنافسة على أساس جودة المنتج وتجربة المستخدم".
 
وتمكنت "تيك توك" من العمل في أهم أسواق ميتا، وهي الولايات المتحدة، بينما لم تتمكن "ميتا" من ذلك في أهم أسواق تيك توك، وهي الصين، واتخذ التنافس منحىً أكثر حدة في آب الماضي، بعد أن وافقت ميتا على تسوية تاريخية بقيمة 18 مليار دولار مع ولايات أمريكية، تلزمها بتطبيق ميزات أمان جديدة لحماية القاصرين في تطبيقاتها على إنستغرام وفيسبوك. (إرم نيوز) 
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