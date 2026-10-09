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إقتصاد

اليورو يواصل التراجع للأسبوع الخامس على التوالي

Lebanon 24
09-10-2026 | 14:00
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اليورو يواصل التراجع للأسبوع الخامس على التوالي
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يتجه اليورو اليوم الجمعة لتسجيل خامس انخفاض أسبوعي على التوالي، حيث تلاشت المكاسب المبكرة مع تعافي أسعار النفط بعد تراجع سابق، لكن ضغوط البيع فقدت زخمها مع استقرار سوق الديون الفرنسية.
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وسجلت العملة الأوروبية الموحدة يوم الاثنين أدنى مستوى في ‌17 شهرا عند 1.1161 دولار، وسط مخاوف السوق بشأن عبء الديون الفرنسية الذي بلغ مستوى غير مسبوق وكذلك المسار السياسي الصعب نحو إجراء تخفيضات في الميزانية، وذلك على النقيض من قوة الدولار والاقتصاد الأميركي.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.18 بالمئة إلى 102.30. وزاد المؤشر نحو 0.3 بالمئة خلال الأسبوع ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أيار 2025.
وهبط اليورو في أحدث التداولات 0.15 بالمئة ⁠إلى 1.1192 دولار، مسجلا هذا الأسبوع انخفاضا بلغ 0.5 بالمئة ويتجه لتسجيل أطول سلسلة تراجع مقابل الدولار منذ بداية 2025.
وكانت علاوات المخاطر على الديون الحكومية الفرنسية والإيطالية في طريقها لتسجيل انخفاض أسبوعي بعد قفزتها في أواخر أيلول، مع ترقب المستثمرين تطورات جديدة قبل المطالبة بتعويضات أعلى عن المخاطر المالية والسياسية.

ونعمت أسواق السندات العالمية اليوم ببعض الاستقرار مع انخفاض أسعار النفط، وذلك عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد فيها أن واشنطن لن تهاجم إيران قبل الانتخابات الأمريكية المقررة الشهر المقبل، مشيرا إلى إجراء محادثات مثمرة مع طهران بشأن الحرب.
وقال يوجين إبستين، رئيس قسم التداول والمنتجات المهيكلة في شركة (ماني كورب) بمدينة ستامفورد بولاية كونيتيكت الأمريكية "في الوضع الحالي، هناك تضافر للعوامل، فهناك ارتفاع في أسعار النفط، وهناك أزمة في فرنسا، لذا من الصعب حقا تحديد ‌أيهما ⁠يؤثر على السوق أكثر من الآخر".
وأضاف إبستين "لكن من الناحية العملية، أقول إن السوق اليوم في حالة ترقب نسبي، فالجميع يترقبون صدور جميع تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي، لأن من الواضح أن الدولار شديد الحساسية تجاه كل ما يصدر عن متحدثين من مجلس الاحتياطي الاتحادي في الوقت الحالي".
ومع ذلك، ارتفعت أسعار النفط الخام من أدنى مستوياتها، إذ أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية ⁠البريطانية، التابعة للبحرية البريطانية، بتعرض سفينة لإصابة بقذيفة مجهولة المصدر على بعد 13 ميلا بحريا غربي الجزيرة في الإمارات.
وانخفض سعر الخام الأمريكي 0.13 بالمئة إلى 91.37 دولار للبرميل بعد أن هبط في وقت سابق إلى 90.01 دولار، وتراجع سعر خام برنت إلى ⁠104.10 دولار للبرميل، بانخفاض 0.15 بالمئة خلال اليوم، بعد أن انخفض أيضا في وقت سابق إلى 102.33 دولار.
وارتفعت عوائد السندات في أنحاء العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب التوقعات برفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، فضلا عن ⁠المخاوف إزاء الماليات العامة للحكومات.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.01 بالمئة إلى 1.3225 دولار، لكنه يتجه لتسجيل خسائر للأسبوع السابع، وهي أطول سلسلة خسائر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2024.
وصعد الدولار مقابل الين الياباني 0.31 بالمئة إلى 158.35 ين. وتتجه العملية اليابانية نحو انخفاض للأسبوع الرابع على التوالي بتراجعها نحو 0.3 بالمئة خلال الأسبوع.
 
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